Siamo tutti Antifascisti - décès d’Alfredo Maria Bonanno

Alfredo Maria Bonanno, anarchiste sicilien, meurt ce mercredi 6 décembre, à 86 ans. Sa contribution dans les luttes antiautoritaires et insurrectionnelles dépasseront quatre décennies. Il sera prescrit 18 mois d’incarcération pour avoir écrit Joie Armée, un récit que la Court Suprême Italienne ordonnera de faire incinérer uniformément au sein de l’état, envoyant par après des circulaires auprès de chaque bibliothèque afin d’assurer sa destruction. Aujourd’hui, Joie Armée continue à avoir un impact profond en assemblée et au-delà grâce au bon nombre de traductions effectuées par des camarades depuis sa parution en 1977.

Anarchisme insurrectionnel

Bien trop souvent limité à l’individualisme en tant que faux ami, le principe d’insurrection aujourd’hui hérite des mouvements antiautoritaires des années 1970 qui visaient à déchaîner l’action directe de systèmes de dominations en créant une ouverture vers l’organisation informelle, les groupes d’affinités, et plus, au delà de l’aliénation de la gauche institutionnelle qui historiquement participera activement à la commodification du language militant et donc forcément, de son organisation aussi. "Tous mes amis peignent en noir. Pourquoi leur as-tu volé le rouge ? » K. Gwgou, Mes Amis à moi sont des Oiseaux Noirs.

Notre décembre, toujours présent dans nos luttes

Bonanno meurt à une date qui cette semaine marqueront les 15 ans de l’assassinat de l’adolescent Alexis Grigoropoulos par la police Grecque en 2008, un événement imbibé dans la mémoire collective qui verra naître manifestations et occupations spontanées pendant un mois au sein desquelles plusieurs millions de personnes seront impliquées.

« Un chat, même si peint en rouge, reste un chat. » A. Bonanno, Joie Armée.

Geo