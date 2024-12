Soirée de soutien aux étudiant.e.s blessés et à leurs familles - Chili

Jeudi 5 décembre à 19h à l’Espace Buen Vivir, place Fernand Cocq, 23 à 1050 Ixelles.

Programme :

Première partie :

Chant résistant - Tijs

Pablo Casanova

Feli et Gonzalo en Dúo Surco

Deuxième partie :

Concert de Nedjelka et Giuliano.

Tombola de la solidarité.

Vente d’empanadas, de sopaipillas, de riz au lait et de divers desserts.

Bar du Buen vivir

Entrée solidaire : 15€ avec droit à un verre de vin, une sopaipilla avec pebre et un numéro de tombola.

Entrée générale : 10€.

Étudiants, chômeurs et familles (à partir de 4 personnes) : 7€.

Il y a plus d’un mois, une trentaine d’étudiant.e.s ont été brûlé.e.s par l’explosion de matériel incendiaire dans l’une des toilettes du lycée.

Ce matériel devait être utilisé lors d’une manifestation devant l’école, comme cela arrive souvent dans les lycées emblématiques et dans les banlieues. Ce jour-là, à la suite de l’explosion, plus de 30 élèves ont été brûlé.e.s à des degrés divers de gravité, et il y a actuellement 13 qui sont toujours hospitalisés, aucun d’entre eux n’étant en danger vital mais avec un diagnostic délicat.

Nous savons qu’au Chili, pays laboratoire du néolibéralisme, être malade, avoir besoin de soins et avoir un accident coûte très cher aux familles, dont beaucoup sont paralysées et incapables de travailler depuis ce jour, se consacrant aux soins et à l’accompagnement de leur fille ou de leur fils.

Le contexte actuel au Chili est celui d’une grande répression du mouvement étudiant, et une loi a été récemment approuvée par le Sénat, qui a été incorporée à la loi déjà existante appelée « Aula Segura ». Ce décret vise à priver les étudiants sanctionnés d’une éducation gratuite, rendant cette loi encore plus répressive, ce qui constitue une réaction contre la protestation sociale et contre le mouvement étudiant.

Des secteurs de la droite et du parti au pouvoir ont exprimé leur désir de punir les étudiants qui luttent.

C’est pourquoi il est important de vous inviter à cette activité afin de maintenir la solidarité et de suivre les nouvelles et de voir comment elles continuent à évoluer, en générant un lien avec les personnes qui sont au Chili et qui contribuent d’une manière ou d’une autre à une société plus juste et plus digne, malgré les kilomètres qui nous séparent.