Soutien à VOLTA : Pas d’expulsion sans relogement collectif

Rdv 9h au 12 rue de volta à Ixelles

Ce 11 avril au petit matin, le collectif sans papiers est sous la menace d’une expulsion des batîments de l’ancienne centrale électrique, au 12 Rue Volta, sans proposition concrète de relogement de la part de la commune ou de la région.

Malgré un délai accordé d’un mois, aucune piste n’a été dégagée pour mettre un toit au-dessus de leur tête.

Trente personnes dont dix-sept femmes avec enfants se retrouveront à la rue, une situation injuste, mais surtout dangereuse, en particulier pour des mineurs et leurs mères qui sont particulièrement exposé(e)s. La région, en partenariat avec les communes, a le devoir de trouver une solution de relogement à ces familles et de respecter leur droit de base au logement, que le refus de régularisation de la part de l’État rend déjà excessivement difficile.

Le collectif demande donc en urgence une rencontre avec la secrétaire d’État au logement et à l’égalité des chances Mme Ben Hamou, afin de trouver une issue plus positive au drame humain qui se profile. La commune d’Ixelles ayant clairement fait comprendre ce weekend via le cabinet du bourgmestre Christos Doulkeridis, qu’aucune solution ne viendrait de leur côté.