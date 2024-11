Lundi 25 novembre à 19h30 chez Mauvaise Graine Café (22 rue Grandgagnage, Namur), on invite Thrash, à l’initiative du gros projet d’édition du bouquin “Squats et pirates”, un bon gros pavé de 400 pages sur les occupations à Barcelone et ailleurs.

420 pages format 24 cm x 16 cm, 7 années de travail intense, des embrouilles, des joies, des rencontres... 33 personnes participant (voir plus) au projet dont beaucoup de france, catalogne mais aussi italie, belgique etc etc

Au programme la présentation du livre donc, mais aussi des discussions et projection de docu.

Prix libre