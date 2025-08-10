Stop UE-Mercosur - Mobilisation citoyenne en front commun

stuut.info

Le 4 septembre, soyons nombreuses et nombreux dans le quartier européen à Bruxelles pour dire une fois de plus STOP à l’accord UE-Mercosur. Une mobilisation citoyenne large et unitaire est organisée pour défendre l’agriculture, l’environnement et les droits humains et tenter de faire capoter cet accord qui entre dans sa phase de ratification.

L’Union européenne et les pays du Mercosur ont finalisé le volet commercial de leur accord d’association. La Commission européenne s’apprête désormais à soumettre ce texte au vote du Conseil de l’Union européenne, puis au Parlement européen. Il est encore temps d’agir !

Le 4 septembre, on se mobilise en front commun, avec divers mouvements sociaux, ONG, citoyen·nes, agriculteur·rices, activistes, syndicats, mouvements étudiants, mutuelles, associations écologistes, de promotion de la santé… pour s’opposer à un accord toxique pour les agriculteur·rices, l’environnement et les droits sociaux et humains – ici comme dans les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay).

Cette mobilisation en front commun s’inscrit à la suite des diverses mobilisations organisées contre ce traité comme celle du 24 juin dernier et en continuité de l’appel porté par les organisations paysannes et agricoles européennes de tous bords contre l’accord.

Toutes les informations pratiques sur cette mobilisation seront publiées à la fin de l’été.

Pourquoi se mobiliser maintenant ?

  • Parce que l’accord entre dans sa phase de ratification. Le vote au Conseil de l’UE devrait avoir lieu à la mi-septembre mais la date ne sera probablement communiquée qu’en dernière minute. Pour contrer ces processus opaques et tentatives d’affaiblissement de notre mouvement on se mobilise dès le 4 septembre !
  • Plusieurs pays membres, dont les Pays-Bas, l’Autriche ou l’Irlande, n’ont pas encore arrêté leur position. Une pression citoyenne forte peut les pousser à s’abstenir ou rejeter l’accord. La Belgique, elle, devrait s’abstenir et la France se positionne contre mais notre mobilisation est nécessaire pour maintenir ces positions.
  • En parallèle, certains gouvernements tentent de faire passer l’accord avec une annexe “climat”, censée répondre aux critiques. Mais cette annexe ne changerait rien aux impacts réels sur l’environnement, les droits humains et l’agriculture ici et dans les pays du Mercosur.
  • Enfin, menacer la ratification de cet accord freine tous les autres traités que veut l’UE : Mercosur, mais aussi UE-Mexique, UE-Inde, UE-Indonésie, etc.

Comment participer l’organisation de la mobilisation ?

Un moment de permanence hebdomadaire est proposé chaque lundi à 15h, dès la semaine du 24 juin pour coordonner la mobilisation.

Voir en ligne : CNCD

