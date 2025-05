[USA] Enquêtes et poursuites suite aux incendies contre Tesla

Un grand jury fédéral a inculpé un étudiant de Parkville, Owen McIntire, accusé d’avoir mis le feu à deux Tesla Cybertrucks chez un concessionnaire de Kansas City en mars (voir notre article ). L’acte d’accusation porte sur la « possession illégale d’un engin destructeur non enregistré » et « destruction malveillante de biens ». Les procureurs ont demandé au juge de révoquer la libération sous caution d’Owen McIntire. Dans le cadre de l’enquête contre Jamison Wagner, accusé des incendies au concessionnaire Tesla et au siège du Parti républicain du Nouveau-Mexique (voir notre article ), les enquêteurs fédéraux ont déposé ce mois-ci des demandes de mandats de perquisition pour examiner les données cellulaires afin de voir si le téléphone de Wagner émettait des bips dans ces zones au moment des incendies.

Arrestations et inculpations et menaces de condamnations absurdement lourdes – 20 ans de prison (voir notre article ) — ne semblent pas suffisament dissuaives. La police de Vallejo, le FBI et le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) sont intervenus samedi 10 mai suite à une tentative d’incendie criminel chez le concessionnaire Tesla de Vallejo, en Californie (photo).