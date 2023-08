[USA] La reconnaissance faciale de nouveau mise en cause

Contrôle social / Répression

# PROTECTMYFACE : WE DID IT !

vendredi 2 Juin : #PROTECTMYFACE WE DID IT ! Nous avons récolté plus de 1000 signatures pour faire interdire l’usage de la reconnaissance faciale dans l’espace public bruxellois ! Merci beaucoup à celles et ceux qui ont soutenu la pétition ❤️ Ce cap des 1000 signatures nous permettra d’aller défendre...