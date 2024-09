Vers une écologie décoloniale : regards pluriels

À 20h, Samy Manga participera à une table ronde.

De l’Afrique aux Caraïbes, en passant par l’Europe, cette soirée sera l’occasion d’explorer les liens profonds entre écologie et histoire coloniale, tout en ouvrant des pistes critiques sur ce qu’on nomme aujourd’hui la “transition écologique”.

La table ronde réunit des intervenant-e-s aux parcours variés, chacun-e apportant une perspective unique liée à son histoire et à son expertise. Malcolm Ferdinand, d’origine martiniquaise, est chercheur et auteur d’ Une écologie décoloniale. Penser depuis le monde caribéen. Il partagera sa perspective caribéenne, où l’héritage colonial reste très présent dans les enjeux écologiques et sociaux.

Stéphanie Ngalula, militante afrodescendante, abordera les luttes pour la justice sociale et la décolonisation en Belgique.

Samy Manga, auteur de Chocolaté - Le goût amer de la culture du cacao et La dent de Lumumba : Régicide contre la colonie, ethno-musicien, sculpteur et militant écologiste camerounais, alimentera le débat écologique d’une dimension artistique et culturelle.

Enfin, David Maenda Kithoko, d’origine congolaise, président de l’Association Génération Lumière, une association écologiste et de solidarité internationale qui agit en France et dans la région des Grands Lacs en Afrique de l’Est, présentera des initiatives concrètes alliant écologie et luttes sociales sur le terrain.

Un échange animé par la journaliste Wendy Bashi.