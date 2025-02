Vidéo sur le rapport propriétaires et locataires en Belgique

François et Hugo ont travaillé sur la structure de la propriété, respectivement en Belgique et à Bruxelles. A partir de données différentes et complémentaires ils dressent un bilan de la structure de la propriété bailleresse et de la rente locative.

Constat sans appel : le transfer des loyers s’effectuent majoritairement et massivement depuis des ménages pauvres vers des ménages riches.

LOGEMENT : propriétaires et locataires en Belgique. F. Ghesquière et H. Périlleux Lecture