FILMS SUR / COMME STRAT É GIES DE LUTTE TERRITORIALE

Quelles stratégies pour quelles situations ? Comment se complètent-elles ou se confrontent-elles ? Les luttes territoriales ont une longue histoire, et le cinéma les a souvent accompagnées : en témoignant, en dénonçant, en imaginant et parfois même en y prenant part. La manière dont ces luttes sont racontées – ou peut-être même influencées – par le cinéma peut, elle aussi, devenir une stratégie en soi.

Lors de ce festival du 13 au 16 mars, tu croiseras des films aux propositions cinématographiques très variées, qui proposent d’aller à la rencontre de militant·es dans toute leur diversité : des occupations et des squats bruxellois où s’expérimente le vivre-ensemble ; des paysan·nes d’un village japonais bloquant le projet d’un aéroport ; une bataille pour La Plaine à Marseille ; des enfants mêlant jeu et sabotage sur les chantiers des Marolles ou dans les banlieues parisiennes ; une radio pirate animée par les habitant·es de Couvin ; une solidarité sans faille entre les peuples autochtones du « Canada » et une résistance contre une base militaire, rythmée par des rituels sur une île de Corée du Sud.

Caillou est un premier petit jet, une invitation à explorer quelques-unes de ces stratégies, parmi tant d’autres, et à observer comment elles prennent vie à l’écran.

Entre les projections, des ateliers et des tables rondes seront organisés pour échanger avec les acteur·rices bruxellois·es des luttes locales. En dialogue avec les films programmés, nous réfléchirons ensemble aux stratégies déployées et à celles qu’il reste à inventer.

Initiative collective avec la participation de nombreux·ses collectifs et individus : ZIN TV, Système D, Avila, Collective Tuba, La Jetée, Tetova Project 2025, Maison de Quartier Bonnevie, L’atelier Chambre Froide,

FILMS OVER / ALS STRATEGIE VAN TERRITORIAAL VERZET

Welke strategieën worden binnen welke territoriale strijd ingezet ? Op welke manier vullen ze elkaar aan of sluiten ze elkaar uit ? De strijd om territorium (het land) kent een lange geschiedenis en cinema speelde daar vaak een rol in : door te getuigen, aan te klagen, te verbeelden en soms door deel te nemen. De manier waarop verzet in film wordt verbeeld of er door wordt beïnvloed, is namelijk een strategie op zich.

Van 13-16 maart tonen we films die activisten in al hun diversiteit laten zien. In verschillende cinematografische vormen ontdek je Brusselse squats die zich vullen met leven, boeren in een Japans dorp die de bouw van een vliegveld blokkeren, het gevecht om la Plaine in Marseille, kinderen die spel en sabotage vermengen op een bouwwerf in de Marollen of een buitenwijk van de Parijs, een piratenzender in Couvin, radicale solidariteit tussen verschillende inheemse volkeren in “Canada” en rituelen als verzet tegen de bouw van een marinebasis op een Zuid-Koreaans eiland.

Caillou is een uitnodiging om enkele van deze strategieën te verkennen en tot leven te brengen op het scherm.

Tussen de vertoningen door worden workshops en gesprekken georganiseerd met Brusselse spelers uit het ruimtelijke verzetsveld. In dialoog met de films zullen we samen nadenken over wat eerder heeft gewerkt, en wat we nog zullen moeten uitvinden - en de rol die cinema hierin kan spelen.

Een collectief initiatief waarbij veel groepen en individuen betrokken zijn : ZINTV, Système D, Avila, Collective Tuba, La Jetée, Tetova Project 2025, Maison de Quartier Bonnevie.

Donderdag 6 maart, i.s.m. Donderberg Sauvage @ Donderberg, rue des horticulteurs 109-115

18u30 Tous au Larzac - Christian Rouaud

Donderdag 13 maart

19u Gesu Squat - Dimitri Petrovic

20.30 Kosmos - Ruben Desiere

21.30 Nagesprek met Dimitri Petrovic en Ruben Desiere

Vrijdag 14 maart

13u There Goes The Neighborhood - Ian Phillips

14.20 Behind the Rent Strike - Nick Broomfield

15.30 WTC A Love Story & WTC A never-ending Love Story - Wouter De Raeve and Lietje Bauwens

A Love Story & A never-ending Love Story - Wouter De Raeve and Lietje Bauwens 17.40 Sí Su Puede - 7 days at PAH Barcelona - PAH

Barcelona - 18.35 SYST È ME D : Manif Palestine Code Rouge (Najib Chaïri)

È D : Manif Palestine Code Rouge (Najib Chaïri) 18.40 Le Parti Du Rêve De Logement - Atelier Urbains Collectif

20-21 KORENDRARI RADIO

21u15 - 22.45 Residue - Merawi Gerima

Zaterdag 15 maart

11.00 – 22.30 in loop (2x) La Commune (Paris, 1871) - Peter Watkins

13u Atelier ZIN TV (sur réservation)

(sur réservation) 10.00 Gagarine Fanny Liatard & Jérémy Trouilh

11.45 Bataille de la Plaine - Primitivi

13.05 ZIN TV : histoire d’une occupation : Rockin’squat - PVLS

: histoire d’une occupation : Rockin’squat - 13.45 STOP COP CITY - Rose Warfare

- Rose Warfare 14.30 SYST È ME D : Afraid Of Losing The Echo’s - Amel Moyersoen

È D : Afraid Of Losing The Echo’s - Amel Moyersoen 15u10 Art Security Service - Bernard Muliez

15.35 Once Upon A Dime - Imis Kill ( programmation SYST È ME D)

È D) 15.40 On sourira de nous - Noëlle Bastin & Baptiste Bogaert

17u-18.30 Table ronde : Tour & Taxis - de uitdagingen van het verleden en de toekomst : erover spreken om weerstand te bieden // Tour & Taxis – les enjeux du passé, les enjeux du futurs : en parler pour résister !

! 18.45 Strategy of the Snail - Sergio Cabrera

20.45 Le Chantier Des Gosses - Jean Harlez

22u-01 FÊ TE DANS LES COULOIRS

Zondag 16 maart