Le Pape Francois était en visite en Belgique du 26 au 29 septembre, où il a visité les Villes de Bruxelles, Louvain et Louvain-la-Neuve afin d’y rencontrer les autorités religieuses locales. Durant ses différentes prises de paroles, le Pape a tenu des discours transphobes, contre l’avortement, contre l’euthanasie ou encore à la gloire du roi Baudouin.

Lors de sa visite à l’Université catholique de Louvain (UCL), le chef de l’église catholique a déclaré que « ce n’était pas bon quand une femme veut devenir un homme », justifiant ses propos par le fait qu’une femme doit être « accueil fécond, soin et dévouement vital ». Ces propos transphobes nient les identités de genre et assignent les hommes et les femmes à des rôles stéréotypés, considerés comme naturels, alors qu’ils sont le fruit de constructions sociales. Si l’on suit cette logique, une femme stérile ou qui ne souhaite pas d’enfant, ne serait pas une femme selon le pape ? Il a également qualifié les médecins qui pratiques l’avortement de « tueurs à gages ». Ses propos vis-à-vis de l’euthanasie étaient similaires.

Dimanche 29 septembre, le pape a annoncé qu’il voulait entamer le processus de béatification du roi Baudouin (décédé en 1993). En béatifiant ce dernier, il récompenserait le « combat » que celui-ci a mené contre le droit à l’avortement. En référence à son refus de signer la loi de 1990 qui dépénalise le droit à l’avortement, malgré le processus démocratiques qui était en cours. Un message fort que l’église catholique envoie pour le combat contre l’IVG aux yeux du grand public.

En plus de sa position contre l’avortement, le roi Baudouin est un personnage historique particulièrement problématique. En effet, il entretenait des relations politiques avec l’Espagne fasciste de Franco et il est aujourd’hui accusé de nombreux crimes liés à colonisation et décolonisation du Congo sous la domination belge.

Les propos du pape n’ont pas manqué de faire réagir toute une partie de la classe politique belge, qui s’est dit être outrée par la teneur de ses discours. L’Université Catholique de Louvain, après avoir accueilli le pape, a également exprimé son « incompréhension et sa désapprobation quant à la position exprimée par le Pape François concernant la place des femmes dans l’Eglise et dans la société. (…) Une position déterministe et réductrice face à laquelle l’UCLouvain ne peut qu’exprimer son désaccord. »

Pourtant, ses positions conservatrices ne sont plus à démontrer. Alors pourquoi lui offrir un telle tribune médiatique pour après sembler offusqué, quand ses discours sont prévisibles ? Accorder une telle visibilité à des positions transphobes et sexistes banalise ses opinions auprès d’un large public.

Il est nécessaire de rappeler que les propos transphobes sont condamnés par la loi et le droit à avortement a été voté en 1990. Avec un tel discours, le pape se pense au-dessus de nos lois, et nos politiques lui déroulent le tapis rouge.

Woke signifiant « éveillé·e » en anglais fait référence à une forme d’idéologie qui consiste à être attentif·ve et à refuser les inégalités (notamment les questions raciales et d’égalités sociales). Cependant, le terme est majoritairement utilisé par la droite et l’extrême droite pour dénoncer toute idée progressiste.

béatification = c'est la déclaration qu'une personne défunte de foi chrétienne a pratiqué au cours de sa vie les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire, ou même héroïque.

