Week-end d’autodéfense féministe : en mixité de personnes Neuroatypiques et LGBTQIA+

✨L’autodéfense féministe, qu’est-ce que c’est ?✨

Ce stage s’inscrit dans l’héritage de l’autodéfense féministe (Wen Do) tout en mettant l’accent sur une approche somatique (corps et émotions), intégrant diverses méthodes d’autodéfense verbales et physiques.

En explorant la connexion entre le corps et l’esprit, nous aborderons les réponses physiques et émotionnelles face au stress, visant à retrouver la capacité de choisir des réactions qui nous sont appropriées, surtout dans des situations difficiles, y compris celles impliquant des violences. L’objectif principal est de renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité, développer la conscience corporelle et émotionnelle, cultiver des stratégies de gestion du stress et de résilience, tout en fournissant des outils pratiques pour la protection personnelle, dans un cadre que nous espérons accueillant et bienveillant.

Ce stage est composé d’exercices pratiques tels que des mises en situation, des exercices pour questionner nos limites, la transmission de techniques de défense physique et de défense verbale ainsi que des exercices d’ancrage pour élargir nos choix face au stress.

Ce stage a été adapté pour être plus accessible aux personnes neuroatypiques. Il aborde notamment les violences spécifiques que ces personnes peuvent vivre et propose des moyens de réagir avec leurs corps et esprits, en dehors des schémas habituels. Le cadre est conçu pour offrir deux espaces distincts, avec des pauses plus fréquentes, un temps d’intégration adapté, des horaires répartis sur deux jours, et un démarrage de journée moins matinal.

✨À qui s’adresse ce stage ?✨

Ce stage s’adresse aux personnes s’identifiant comme lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, asexuelles, etc. (LGBTQIA+) et neuroatypiques (autistes, TDA(H), dyslexiques, apraxiques, etc.)

Nous ne croyons pas aux espaces « safe » et privilégions plutôt la notion de responsabilité. Nous sommes conscients que des situations de violence peuvent également se manifester au sein des espaces queer féministes. Notre intention est de créer un espace où nous pouvons collectivement exprimer la solidarité, le respect, la compréhension, la bienveillance, et aussi d’avoir l’espace d’exprimer ce qui ne va pas, afin d’adresser et résoudre les problèmes de manière constructive.

✨Quelle accessibilité ?✨

Le lieu a été sélectionné pour correspondre à un maximum de critères d’accessibilité neuroatypiques (sensibilité sensorielle, type de lumière, bruits ambiants, plusieurs salles...).

Accès PMR non disponible.

Possibilité de s’isoler dans un endroit calme.

Accès jardin extérieur possible.

Casques anti-bruit disponible (type casque de chantier).

Deux espaces distincts (une salle moyennement grande et une grande salle).

L’éclairage est de type LED blanc, mais nous installerons des luminaires diffusant une lumière de plus faible intensité avec une teinte chaude.

Les salles ne sont pas insonorisées entre elles, mais il n’y a pas de bruit extérieur (a priori, vous serez seul dans le bâtiment, sauf exception, auquel cas vous serez prévenu.e par mail).

Pas de parking. Pas de parking vélo.

Accessibilité transport : à 400 m de l’arrêt Flagey (trams 81, bus 38, 59, 60 et 71), à 400 m de l’arrêt Bailli (trams 8, 81 et 93, bus 54).

✨Quelle langue ?✨

L’atelier se déroulera en français.

✨Quand ?✨

Le 30 novembre et le 1er décembre de 11h à 16h.

✨Où ?✨

Dans les locaux d’Agir pour la paix (Maison de la paix)

Rue Van Elewyck, 35

1050 Ixelles

✨Combien ça coûte ?✨

Nous nous efforçons d’offrir nos formations à celleux qui en ont besoin, indépendamment de leur capacité financière.

En tant que jeune collectif, nous n’avons pas de sources de financement continues et dépendons largement des dons des personnes participantes et de subsides ponctuels pour nous permettre d’organiser nos activités.

L’argent ne doit pas être un obstacle à la participation à cette formation. Le coût réel est de 50 euros par personne, mais nous encourageons celleux qui en ont les moyens à donner plus afin de permettre à celleux qui ne le peuvent pas de participer. Nous encourageons particulièrement les personnes blanches, valides, ayant un niveau d’éducation supérieur ou d’autres privilèges significatifs à contribuer plus que le coût réel de la formation (jusqu’à deux fois ce montant).

Nous vous enverrons nos informations bancaires pendant l’atelier ou après votre participation à l’atelier. Si vous souhaitez faire un don de manière anonyme, contactez-nous : autodefense@feros.be ou appelez-nous : 0493303439.

Via ce formulaire : https://framaforms.org/week-end-dautodefense-feministe-en-mixite-de-personnes-neuroatypiques-et-lgbtqia-1722801694

ou appelez-nous : 0493303439.

C’est un atelier pour 12 personnes.

Il est préférable de venir sans ses proches pour avoir un maximum de liberté d’apprentissage.

Si vous avez des questions, contactez-nous à : autodefense@feros.be

✨Qui anime le stage ?✨

Robin et murmure. Deux personnes trans (l’une masc, l’autre fem) neuroatypiques, formé.e.s aux techniques de Wen Do et possédant une expérience dans diverses méthodes d’autodéfense, y compris les arts martiaux. Iels ont également un long parcours au sein du système de santé mentale et ont des expériences différentes sur les situations neuroatypiques.

✨C’est quoi Feros ?✨

Feros est un collectif de facilitateurices dédié à la promotion de la résilience émotionnelle, de l’inclusivité et de l’autodéfense féministe pour les personnes LGBTQIA+. Nous proposons des formations axées sur un apprentissage par l’expérience, englobant une approche non-hiérarchique et un féminisme intersectionnelle, visant à créer des cultures collectives centrées sur le soin et l’inclusivité.

✨C’est quoi Le Poisson Sans Bicyclette ?✨

Le Poisson sans Bicyclette est un espace de résistance, d’expérimentation et d’apprentissages, visant à créer du lien et de la puissance collective en proposant d’autres normes et en amplifiant les voix silenciées. Ouvert depuis 2017, ce café féministe organise des activités socioculturelles et pédagogiques pour la libération de toutes les personnes opprimées par le patriarcat et les autres formes d’oppression.

✨C’est quoi La Maison de la paix ?✨

La Maison de la Paix est un centre pour les objecteureuses de conscience et les associations pacifistes, promouvant la non-violence et les droits humains.