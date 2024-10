permanence du Courant Communiste International (CCI/IKS) le samedi/zaterdag 16/11

Le CCI (Courant Communiste International) organise le samedi 16 novembre :

une permanence à Bruxelles de 14H00 à 18H00 à l’adresse suivante : Pianofabriek, rue du Fort 35, 1060 Sint-Gilles

Contrairement à une réunion publique où le sujet est déterminé et présenté par le CCI, lors d’une permanence, il est possible d’exposer et de discuter de sujets de ton propre choix ensemble avec le CCI et d’autres participants.

Les thèmes peuvent porter sur des questions d’actualité, mais aussi sur des expériences historiques et des leçons tirées du passé de la lutte des classes : les causes de la guerre et les moyens d’y mettre fin ? La relation entre la crise climatique et le capitalisme ? Existe-t-il des solutions à la crise économique ? Les origines du populisme et les élections peuvent-elles apporter une solution ? Où en est la lutte des travailleurs aujourd’hui ? Quelles sont les perspectives du capitalisme...

Toutefois, étant donné la période post-électorale américaine, nous suggérons d’aborder la question des élections américaines qui auront des implications mondiales

Afin de préparer cette permanence au mieux, nous te demandons de nous prévenir à l’avance par courriel des sujets sur lesquels tu veux discuter :

soit via le formulaire de contact,

soit via Benelux@internationalism.org.

Venez débattre avec nous et contribuez ainsi à renforcer cette bataille de demain, classe contre classe.

Le CCI

De IKS organiseert op 16 november :

een discussiebijeenkomst in Brussel van 14:00 tot 18:00uur op het volgende adres : Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

In aanvulling tot de open bijeenkomsten, waar het onderwerp vooraf wordt bepaald en voorgesteld door de IKS, kan je tijdens een discussiebijeenkomst onderwerpen van je eigen keuze voorstellen en bespreken samen met de IKS en de andere deelnemers.

Deze onderwerpen kunnen vragen betreffen uit de actualiteit, maar ook uit historische ervaringen en lessen uit het verleden van de klassenstrijd : oorzaken van de oorlog en hoe er een einde aan maken ? De relatie tussen de klimaatcrisis en het kapitalisme ? Zijn er oplossingen voor de economische crisis ? De oorsprong van populisme en kunnen verkiezingen een oplossing bieden ? Waar staat de arbeidersstrijd vandaag ? Wat zijn de vooruitzichten voor het kapitalisme…

Gezien de periode na de verkiezingen in de Verenigde Staten stellen we echter voor om de kwestie van de Amerikaanse verkiezingen aan te pakken, die wereldwijde gevolgen zullen hebben.

Om deze discussies zo goed mogelijk voor te bereiden, kan je ons best van tevoren per e-mail laten weten welke onderwerpen je wilt bespreken :

via het contact formulier,

of via Benelux@internationalism.org.

Kom hierover met ons debatteren en aldus bijdragen tot de versterking van die strijd van morgen, van klasse tegen klasse.

De IKS