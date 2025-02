[podcast] La fugue et le canon

La fugue et le canon est un documentaire choral en trois mouvements, sur l’expérience de l’enfermement par plusieurs mineures jugées comme délinquantes.

Elles racontent in situ leur passage en IPPJ (Institut Publique de Protection de la Jeunesse).

La parole est à nu, les pensées se déploient, le temps s’épaissit.

De part leurs expériences et leurs partages, se tisse au fur et à mesure de la pièce une réflexion profonde et complexe sur les dispositifs de protection et de répression des jeunes.