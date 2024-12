13/12 Soirée de soutien aux sous-traitant de l’usine Audi

C’est maintenant presque certain, l’usine Audi de Forest ferme ses portes laissant des milliers de personne dans l’embarras après que la multinationale ait bénéficié de nombreux aménagements payés par l’argent public depuis vingts ans (panneaux solaires, eau gratuite, gare de Forest-Midi…).

On parle un peu dans les médias des ouvrier.ères qui perdent leur emploi, et presque pas des sous-traitants dans une situation plus précaire encore qui devront souvent faire sans aucune indemnité de départ et avec du chômage partiel.

Depuis 4 mois, iels occupent sous les tonnelles le trottoir devant les grilles de l’usine et font tout pour obtenir un plan social et ne pas partir sans s’être battu.es dans la joie et la dignité malgré les tentatives de division de la direction.

Soirée de soutien au ZK, pour visibiliser leur lutte dans le quartier, et pour aider au ravitaillement des campements des sous-traitants. En présence aussi de toustes les travailleureuses en lutte sur le site.

Au programme : Musique, Débat, Repas chaud, Karaoké & Dj Set

Prix libre 5 ou 7€ si possible, 18h-00H

Zonneklopper, Avenue de la Verrerie 23