Affaire Mehdi : les policiers passeront-ils en procès ?

Ce mardi 26 mars, l’affaire de la mort de Mehdi Bouda est passée devant la Chambre du conseil. C’est l’instance qui décide si les policiers passeront en procès. Il est donc toujours possible que la justice décide de ne pas envoyer en procès les policiers qui ont percuté Mehdi en roulant à 98km/h, à contresens et cela sans sirène. Rappelons qu’ils ont laissé Mehdi agoniser pendant plusieurs minutes avant de tenter de lui porter secours. Leur premier réflexe a été de le fouiller, alors qu’il était entre la vie et la mort.



La partie civile, constituée de la famille, la Ligue des Droits Humains et la Liga voor mensenrechten, demande un procès pour homicide involontaire, négligence coupable et traitement inhumain. De son côté, le parquet sollicite un non-lieu pour les agent·es. La Chambre du conseil rendra sa décision le 26 avril prochain. Soulignons que, dans le cas d’Adil, dernière affaire liée aux violences policières à être passée devant la Chambre du conseil, les policiers ont obtenu un non-lieu, et ne seront donc pas jugés.



Par ailleurs, ce mardi 26 mars, à l’aube, des militant·es ont accroché une grande banderole mentionnant « Justice pour Mehdi » sur le Palais de Justice. Ils et elles ont tou·tes les 4 été arrêté·es, puis immédiatement relâché·es. Ils et elles encourent le risque d’une Sanction Administrative Communale (SAC), une amende pouvant monter jusqu’à 350€.

