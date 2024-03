Rassemblement : Meurtre de Mehdi - audience chambre du conseil

Santé / Soins

Au moins 9 personnes tuées au contact de la police en 2023

Ils et elles s’appellent Sourour, Loic, Michel, Imad, Jacky, Isaac, Domenico, ainsi qu’un chauffeur dont nous ne connaissons pas le nom. Toustes sont mort•es après avoir croisé le chemin de la police. Sourour et Isaac sont décédé es dans un commissariat. Imad, Domenico et le conducteur de camion ont perdu la vie...