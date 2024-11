[Allemagne] Interdiction de visite en prison pour les soutiens de Daniela Klette

22 novembre - 19h00 - Librairie Par Chemins

[Rencontre] Le théâtre carcéral, d’Alexia Stathopoulos

Vendredi 22 novembre à 19h, nous avons le plaisir d’accueillir Alexia Stathopoulos, chercheuse en sciences humaines et sociales et autrice du livre Le Théâtre carcéral. Pour prolonger et enrichir la discussion à partir des expériences carcérales en Belgique, nous aurons le plaisir d’accueillir Serge Glibert,...