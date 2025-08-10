stuut.info

18 arrestations d’activistes à la Pride d’Anvers

18 arrestations d'activistes à la Pride d'Anvers

Environ 110 000 personnes se sont rendues à Anvers samedi après-midi pour participer à la Pride Parade. L’organisation a dénombré 160 000 personnes, en tenant compte des spectateurs présents le long du parcours. 18 personnes ont été arrêtées au début du défilé. Avant le départ de la parade, une contre-manifestation non autorisée a eut lieu, tolérée pendant un certain temps par la police anversoise, les manifestant.es bloquaient le défilé. Les forces de l’ordre ont exigé leur départ mais les activistes sont resté.es en place. 17 militant.es ont été arrêté.es administrativement et ensuite ont été relâché.es.

