18 arrestations d’activistes à la Pride d’Anvers

Féminismes / Antipatriarcat

Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

Reapproprions-nous l’espace publique et luttons ensemble contre les violences de genre [FR] **A qui la nuit ? A nous la nuit.** Incendiarie et Urbanistas Brussels avec Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues et Dyke* March Brussels (avec le support du Collectif Ruelles) appellent toutes les personnes révoltées par les violences de genre à se rassembler et marcher ensemble. Nous prenons la rue, nous prenons la nuit. ✊💜 ⚠️ Marche Autorisée 💸 gratuit 📅 **Samedi 15 novembre** 📍 **Rassemblement dès 19h au rond-point à l’entrée Nord du Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)** 🕒 Discours FR, EN, IT - 19h10–19h30, interpretation LSFB incertaine à ce jour. 🚶‍♀️ Départ de la marche à 19h30 — fin vers 21h 🎊 **After Party au Crazy Circle (22h–3h)** Rejoignez-nous. Ensemble, faisons de la nuit un espace sûr, libre et solidaire. 🌙✨ [EN] **Whose night ? Our night.** Incendiarie and Urbanistas Brussels with Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues and Dyke* March Brussels (with support from Collectif Ruelles) invite everyone to rise up against gender-based violence to take the streets and reclaim the night. We walk, we shout, we refuse silence. ✊💜 ⚠️ This march is authorised 💸 free 📅 **Saturday, November 15** 📍 **Gathering from 7PM roundabout at the north entrance to Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)** 🕒 Speeches FR, EN, IT 7:10–7:30PM, LSFB interpretation incertain. 🚶‍♀️ March 7:30–9PM (approx.) 🎊 **After Party @ Crazy Circle (10PM–3AM)** Join us. Together, we make the night ours — safe, fierce, and free. 🌙🔥