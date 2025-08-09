[Turquie] Deux militantes de l’organisation SGDF libérées

1er septembre - journée -

Appel à contributions : La Gazette Déviante

Appel à contributions pour le numéro #2 de la Gazette Déviante : date limite le 1er septembre [APPEL À CONTRIBUTIONS - 1ER SEPTEMBRE] T’es queer/TPG ? Tu habites à Bruxelles ? T’aimes dessiner ou prendre des photos ? Tu sais pas bien écrire ? Tu fais plein de fautes ? Tu manies les langues comme jamais ? La Déviante c’est toujours pas une gazette élitiste, c’est juste une gazette par et pour les queers/TPG, surtout par ceux qu’on entend moins. Sens toi donc à l’aise de communiquer au monde queer bruxellois et potentiellement à celui qui se trouve au delà. Qu’est-ce que tu peux envoyer ? On souhaite, pour cette édition pimenter davantage la ligne éditoriale... On te propose une section spécifique pour diffuser des petites annonces de cul et de cœur, de services que tu offres ou que tu recherches, ou n’importe quoi d’autre qui pourrait tenir en quelques lignes, toujours dans l’idée de sortir de l’internet, en l’occurrence ici des applications de rencontres. Lâche toi ! Balance nous tes recherches/propositions en quelques lignes et oublie pas de laisser ton contact. Tu peux, comme dans le numéro précédent, nous envoyer un texte politique, un témoignage, un poème, une critique, de la fiction, un horoscope, une bd, une illustration, une photo... Tout est possible ! Enfin, en gardant en tête que les discriminations, les humiliations, les fausses informations et les discours oppressifs ne sont évidemment pas acceptés. Mais sinon, lâche toi. Rien ne t’oblige à lisser ton discours, les sujets controversés et/ou explicites sont les bienvenues. Tu peux parler de tout, de ta condition en tant que personne queer mais pas que ! Comme l’idée est de sortir tant que possible des réseaux sociaux online, on demande de nous envoyer un contenu qui n’est et ne sera pas disponible sur les réseaux sociaux. Ça n’exclut pas pour autant de le publier ailleurs en format papier, on ne demande pas d’exclusivité ! Et enfin, on ne fixe pas de limite de caractères mais pense collaboratif, pense à être raisonnable dans la taille de ce que tu nous envoies. Pour les contributions écrites on se limite à une seule contribution par personne mais aucune limite pour les photos, illustrations et petites annonces ! Envoies nous tes photos et autres images en format .tif et pour ton texte, tu peux nous l’envoyer en format .docx, .txt ou .odt. Garde en tête que la gazette est imprimée en noir et blanc. N’oublie pas non plus de nous donner le titre de ta contribution et à quel nom tu souhaites la signer. Les envois sont possible par mail : ladeviante@proton.me et par voie postale : La Gazette Déviante 34 Quai des Charbonnages, 1080 Molenbeek On ne s’engage pas à publier tout ce qu’on reçoit mais on s’engage à venir vers toi si on fait le choix de ne pas publier ton contenu. Il est aussi possible qu’une ou plusieurs propositions soient publiées dans le numéro qui suivra, on le communiquera aussi aux personnes concernées. On a vraiment hâte de te...