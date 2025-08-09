stuut.info

[Turquie] Deux militantes de l’organisation SGDF libérées

Queer / LGBTQIA+ Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales

[Turquie] Deux militantes de l’organisation SGDF libérées

Ailleurs | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Militantes de l’organisation SGDF (Fédération des Associations de Jeunesses Socialistes, organisation de jeunesse du Parti Socialiste des Opprimés), Hivda Selen et Sinem Çelebi ont été libérées le 8 août dernier après avoir été détenues durant 40 jours pour avoir participé à la 23ᵉ Marche des fiertés d’Istanbul. Après leur libération, elles ont souligné que la répression ne les arrêtera pas dans leur combat contre les oppressions systémiques que subissent les LGBTI+ en Turquie comme ailleurs dans le monde.

PNG - 719.9 ko

