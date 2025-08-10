Ce jeudi 8 août, des troupes et des hélicoptères de la police militaire ont survolé la zone de Valdiro Chagas à Machadinho d’Oeste, dans le Rondônia, tirant des coups de feu pour intimider les populations paysannes. Suite à cela, la police militaire a confirmé la mort de l’un des paysans. Braguinha, commandant de la police militaire du Rondônia, a publié une vidéo dans laquelle il affirme avoir « neutralisé un terroriste de la LCP (Ligue des Paysans Pauvres) », une organisation paysanne qui lutte pour l’abolition des latifundia au Brésil.
[Brésil] Un paysan assassiné lors d’une opération de contre-insurrection
[Brésil] Un paysan assassiné lors d’une opération de contre-insurrection
Voir en ligne : Secours Rouge
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info