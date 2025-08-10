[Brésil] Un paysan assassiné lors d’une opération de contre-insurrection

Contrôle social / Répression

[Palestine] Un ministre israélien menace Marwan Barghouti dans sa cellule

Le dirigeant palestinien Marwan Barghouti est apparu dans une vidéo pour la première fois depuis de nombreuses années alors que le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir le menaçait dans sa cellule. La vidéo non datée montre le dirigeant d’extrême droite entrant dans la cellule d’une prison israélienne, confronté à Barghouti visiblement dans un état de santé fragile, vêtu d’un simple t-shirt blanc. Entouré de gardes et de caméras, Ben Gvir a déclaré : « Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque cible le peuple d’Israël et tue nos fils et nos femmes sera anéanti. Sachez-le. » La famille du prisonnier et dirigeant du Fatah ont dénoncé ces menaces et ont appelé à la mobilisation pour préserver la vie de Barghouti.