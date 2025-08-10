Les autorités turques ont passé commande de 57 hélicoptères à la société Turkish Aerospace (TA). Ces appareils de type T625 Gökbey seront notamment destinés à la police et à la gendarmerie. Cet hélicoptère biturbine de 6 tonnes (au premier plan sur la photo) équipe la gendarmerie turque depuis octobre 2024 – elle en a été le premier client. La gendarmerie turque opère une centaine d’hélicoptères et de drones, notamment pour ses opérations anti-guérilla.
[Turquie] De nouveaux hélicoptères pour la gendarmerie
[Turquie] De nouveaux hélicoptères pour la gendarmerie
Voir en ligne : Secours Rouge
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info