Discussion /Atelier Fanzine

Le jeudi 14 à la B.O.U.M. ça va discuter fanzine, couper et coller dans tout les sens.

Toutes les infos sont sur le flyers, mais avec plus de mots :



A partir de 18h : atelier création zine :

Du matos et des ressources utiles à la créations de zine seront rassemblée sur place.

Dans l’idées de :

Participer à la création d’un nouveau zine anarcho critique à (ne pas) définir. Ramenez vos idées, dessins, textes, idées de textes, motivations, boites à tartines, autre.

Permettre à tout le monde de se familiariser avec les outils qui nous semblent utiles et par la même stimuler l’émergences d’initiatives individuelles et collectives.

19h30 : discussion + ou – formelle

On part du constat, peut-être faux, que les artistes font des trucs débiles et les gauchistes des trucs moches. La discussions aura pour but de voir ou on peut bien arriver avec ce point de départ.

Des intervenants viendront partager leurs expériences, ça sera également une bonne occasions pour découvrir leur tafs.

On recevra donc :

Permafrost– Zine trop bien

Niet éditions – Critique sociale

+ to be announced (on vous reçoit aussi si vous vous annoncez pas).

Ça sera aussi la permanence de la bibli, comme tous les jeudi à partir de 18h, le bon moment pour emprunter des livres, des brochures et autre.

Bref, tout était dans le flyers.

En cas de besoin, de question, ou autres, on est contactable ici : bibli-anar-bxl@proton.me