Dites non au Pacte sur la migration et l’asile !

𝐌𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝟏𝟎 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠

𝐿𝑒 10 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑙, 𝑙𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒́𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒. 𝐶𝑒𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒́𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡-𝑒-𝑠, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑟𝑒́𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑠.

Nous appelons à une 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠, 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧 𝐥𝐞 𝟏𝟎 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝐚̀ 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 alors que les membres du Parlement européen voteront le même jour pour le Pacte sur la migration.

Nous ne resterons pas silencieux-ses. Nous ne nous joindrons pas aux célébrations du démantèlement systématique des droits humains en Europe. Nous serons là ensemble avec les communautés touchées, les organisations de la société civile, des collectifs et des groupes défendant les droits humains au niveau international pour confronter les dirigeant-e-s de l’Union européenne et les politicien-ne-s soutenant cet accord honteux incompatible avec les droits humains.

Nous restons convaincu-e-s que chaque être humain a droit à une vie digne, quel.le que soit sa race, couleur, genre, orientation sexuelle, orientation religieuse, nationalité, opinion politique, et restons en solidarité avec ceux touchés par ces politiques injustes et cruelles.

Au-delà des frontières, nous restons uni-e-s avec les personnes en migration et

demandeurs-ses d’asile. Nous continuerons de nous battre pour la justice et la dignité. Notre humanité dépasse les limites géographiques. Nous continuerons de résister et de nous battre pour un futur où la justice et la solidarité prévaudront.

Pourquoi se mobiliser ?

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile crée un système mettant en danger le droit d’asile dans l’Union européenne. Cela engendrera une prolifération de violation des droits des personnes en Europe, du seul fait de leur statut migratoire. Mises ensemble, ces nouvelles législations créeront un nouveau système pour “gérer la migration” dans l’UE, avec comme éléments principaux :

▪️ La détention de fait aux frontières sans aucune exception pour les familles avec les enfants, quel que soit leur âge, des procédures accélérées et avec des standards plus bas pour l’examen des demandes d’asile à la place d’un examen complet et juste des demandes, et un accent sur les expulsions avec moins de protection ;·

▪️ Beaucoup plus de demandeurs-ses d’asile se retrouveront dans des procédures à la frontière, et avec l’introduction d’une fiction juridique de « non-entrée » sur le territoire, ils-elles seront considérée-s comme n’étant pas sur le territoire de l’UE, ce qui permet des standards inférieurs et augmente le risque de violations de droits humains et de refoulement (push-backs) aux frontières. Même les mineurs non accompagnés pourront être détenus dans ces procédures aux frontières s’ils-elles sont considéré-e-s comme un « danger pour la sécurité nationale ou l’ordre publique ». De plus, l’expérience montre qu’enfermer des personnes en nombre dans des zones frontières durant des périodes prolongées aboutit à une surpopulation et des conditions inhumaines, comme cela se passe dans les îles grecques ;

▪️ A travers l’élargissement du concept de « pays tiers sûr », les personnes demandant l’asile verront leur demande déclarée « non-recevable et seront de plus en plus déportées vers des pays hors Union européenne sur la base d’un lien large avec ces pays, augmentant le risque de refoulement. L’accord UE-Turquie qui a été fait par le passé est un exemple de cette pratique, externalisant les demandes d’asile aux pays tiers.

premiers co-signataires :

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 : 𝐒𝐚𝐲 𝐍𝐎 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐜𝐭 𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐬𝐲𝐥𝐮𝐦 ! 𝐅𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲, 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞’𝐬 𝐢𝐧𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐠𝐞𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬 ! – 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐬𝐞𝐥𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠

𝑂𝑛 𝐴𝑝𝑟𝑖𝑙 10𝑡ℎ, 𝑡ℎ𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑙𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑜𝑡𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑤 𝑃𝑎𝑐𝑡 𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑠𝑦𝑙𝑢𝑚. 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑖𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠.

We are calling for a 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐬𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠, 𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝐚𝐭 𝟑 𝐩𝐦 as Members of the European Parliament will vote on the same day for the Migration Pact.

We will not be silent nor will we join celebrations for the systematic dismantling of human rights in Europe. We will be there together with affected communities, civil society organizations, collectives and international human rights groups raising our voices to confront EU leaders and politicians who are supporting this shameful agreement incompatible with fundamental rights.

We stand firm in our belief in the inherent dignity and worth of every human being, irrespective of race, colour, gender, sexual orientation, religious orientation, nationality, political opinion, standing in solidarity to those impacted by these unjust and cruel policies.

Across borders, we stand united with people on the move, migrants and asylum seekers, we will keep fighting for justice and dignity. Our shared humanity transcends geographical boundaries, we will resist and keep fighting for a future where justice and solidarity prevail.

𝑊ℎ𝑦 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 ?

The New pact creates a system whereby the right to seek asylum in the EU is severely threatened and will engender a proliferation of human rights violations against people across Europe due to their migration status. Taken together, these new legislations will usher in a new system for ‘managing migration’ in the EU that is characterised by :

▪️ De facto detention at borders with no exemption for families with children of all ages, accelerated, substandard procedures to assess asylum claims rather than full and fair assessments, and an emphasis on return procedures with lowered safeguards.

▪️ Far more asylum applicants will end up in border procedures and, through the ‘legal fiction of non-entry’, will not be considered as on EU territory, which would lead to lower safeguards and heightens the risk of human rights violations and pushbacks at borders. Even unaccompanied children can be held in border procedures when state authorities consider them a ‘danger to national security or public order’. Moreover, experience has shown that containing large numbers of people in border areas for prolonged periods leads to the chronic overcrowding and inhumane conditions, as witnessed on the Aegean islands.

▪️ Through the broadening of the ‘safe third country’ principle, people asking for asylum will be declared inadmissible and increasingly deported to countries outside of the EU on the basis of a widely-defined connection with those countries, heightening the risk of refoulement. In the past, this has manifested in failed agreements like the EU-Turkey deal, externalising the processing of asylum claims to third countries.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐜𝐨-𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 :

Seebrücke, Sea-Watch, European Network Against Racism (ENAR), Abolish Frontex, Agir pour la Paix, EuroMed Rights, Danish Refugee Council (DRC), Stop GEAS, Interventionistische Linke (IL), Project Elpida, 11.11.11… Flemish Refugee Action (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Emergencia Frontera Sur Motril, From Sea to the City, Solidary Wheels, Coordinadora Obrim Fronteres, PRO ASYL, Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, València és Refugi, País Valencià pels Drets Humans, NO ONE IS ILLEGAL, Red SOS Refugiados Europa, Be Aware And Share (BAAS), Network for Children’s Rights (Greece), Migration-control.info, MEDITERRANEA Saving Humans, Plataforma de personas refugiadas de Cáceres, Asociación Sonrisas en Acción, I Have Rights, PAR Almansa