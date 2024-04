Fascisme : le fondateur de Schield & Vrienden, une organisation de jeunesse fasciste, condamné par la justice belge

Le 12 mars 2024, Dries Van Langenhove (ex-élu pour le Vlaams Belang), a été condamné par la justice belge pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand. Il a écopé d’un an de prison ferme et d’une amende de 16 000 euros pour la diffusion de messages racistes, antisémites et xénophobes. L’ex-député du Vlams Belang a également été condamné à 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d’armes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer ses droits civils pendant 10 ans, et à une amende. Il avait également fondé Schield & Vrienden, une organisation de jeunesse fasciste, qui s’entraînait notamment à l’utilisation des armes à feu.

6 autres personnes de l’organisation Schield & Vrienden ont également été poursuivies par la justice. Le bras droit de Van Lagenhove a été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende. 4 autres prévenus ont eux écopés de 6 mois de prison avec sursis ainsi que d’une amende de 8000 euros, dont la moitié également avec sursis. La dernière personne accusée a bénéficié d’une suspension du prononcé (c’est-à-dire pas de condamnation) sous conditions, d’une visite accompagnée à la caserne Dossin de Malines, qui accueille un musée sur la Shoah.

C’est en 2018, à la suite d’un reportage réalisé par la VRT sur Schield & Vrienden, que l’organisation de jeunesse fasciste se faisait connaître du grand public.Schield & Vrienden assurait les services d’ordre d’événement d’autres groupes d’extrême droite comme le KVHV, groupe d’étudiant·es d’extrême droite. Il organisait également des camps d’entraînement en été, prônant de « rester en forme », en s’entraînant à des techniques survivalistes pour se préparer « à la guerre raciale », comme l’expliquaient certains posts de Dries Van Langenhove sur leurs réseaux sociaux privés. Le reportage de la VRT révélait des références au nazisme, à l’antisémitisme, à l’islamophobie, au suprématisme blanc ainsi qu’au masculinisme de l’organisation.

Durant son procès, Dries Van Langenhove a été décrit par le président du tribunal comme « ayant propulsé un discours raciste et négationniste, semant une pensée nazie qui a causé de nombreuses souffrances ». Lors des audiences en janvier, l’avocat de Dries Van Langenhove portait une kippa, il semblerait par provocation face aux accusations de négationnismes et d’antisémitisme.

Depuis les élections de 2019, Dries Van Langenhove était député « indépendant » pour le Vlaams Belang. Il a cependant démissionné de son mandat en 2023. Le Vlaams Belang est un parti néo-fasciste, descendant direct du Vlaams Block, un autre parti lui-même héritier de la collaboration avec le nazisme sous l’occupation. Le Vlaams block fut condamné pour racisme et négationnisme au début des années 2000. Il s’est par la suite autodissout en 2004, puis reformé 5 jours plus tard au travers du Vlaams Belang.

Pour rappel, c’est un militant du Vlaams Block, Hendrid Vyt, qui avait assassiné Habiba et Ahmed à Schaerbeek devant leurs 5 enfants en 2002, parce qu’il et elle étaient marocain·es. Aujourd’hui, le parti d’Hendrid Vyt et de Van Langenhove, le Vlaams Belang, est la première formation politique néerlandophone dans les sondages d’intentions de vote.

Dans le même temps, des formations politiques traditionnelles, comme celle du MR, embrassent progressivement l’agenda de l’extrême droite. La politique migratoire belge, inhumaine et illégale, menée par des gouvernements qui ne sont pas « d’extrême droite », ressemble au programme que portait le Vlaams Block au début des années 2000. Ce phénomène traduit bien le processus de fascisation de la société belge : des valeurs, idées, politiques et ambitions de l’extrême droite adoptées par une partie importante des institutions et des partis politiques, alors que l’extrême droite ne gouverne pas.

Pour aller plus loin sur le fascisme et les processus de fascisation nous vous redirigeons vers cette conférence de Saïd Bouamama : Comprendre et combattre le fascisme et la fascisation.

