Formation d’Organisateur·ice - Avril 2024

La Formation d’Organisateur·ice OT101 est donnée sur deux samedis, les 6 et 13 avril 2024.

▪️ Cette formation a comme objectif de donner les outils nécessaires afin de s’organiser sur son lieu de travail, entre collègues, pour faire face aux difficultés provoquées par le management. Tu apprendras à former un comité capable de durer, de s’élargir et de créer un contre-pouvoir dans le but de gagner des revendications et de faire évoluer tes conditions de travail.

▪️ Tu apprendras également comment avoir des conversations individuelles avec tes collègues, comment faire une bonne collecte d’information en cartographiant ton lieu de travail, comment développer et organiser ton comité et, enfin, comment mener des actions directes.

▪️ Cette formation fait partie de la célèbre série de formations d’organisateur·trices du syndicat Industrial Workers of the World (IWW). L’IWW cherche à donner aux travailleur·euses les moyens de devenir leurs propres organisateur·trices, capables de s’organiser sur le lieu de travail et d’obtenir des gains pour eux/elles-mêmes.

▪️ Les outils enseignés lors de la formation OT101 sont également utiles pour s’organiser en dehors de son lieu de travail : dans la vie associative, dans son école ou université, dans son quartier ou autour de luttes plus spécifiques.

INFO PRATIQUES

Dates : 6 et 13 avril 2024

Lieu : Bruxelles, adresse exacte communiquée via mail après inscription

Horaires : 9h30 à 16h30

Prix libre

INSCRIPTION

Pour vous inscrire remplissez ce formulaire (google form)