[Gand] la police expulse violemment une occupation qui protégeait un espace vert de 14 hectares menacé de destruction

Depuis le 20 juin dernier, des militant·es écologistes ont occupé la zone de la Wondelgemse Meersen au nord de Gand pour s’opposer à un projet de bétonisation. Cette réserve naturelle de 14 hectares figure aujourd’hui comme une des dernières parcelles encore en friche* d’un ancien terrain marécageux et est menacée par le projet de construction d’un dépôt de bus et de trams De Lijn (transports en communs flamands). Notons que 6 autres possibilités d’emplacement pour ce futur dépôt sont possibles mais elles ont toutes été écartées sans raison apparente. En plus de la zone naturelle, ce sont plus de 40 espèces animales protégées qui sont menacées par ce projet de bétonisation d’une zone en friche.

Après plus de trois mois d’occupation, ce mercredi 9 octobre à l’aube, les forces de l’ordre ont décidé d’intervenir et de mettre fin à cette occupation. 14 militant·es ont été arreté·es lors de l’intervention policière.

Le dispositif policier présent sur la zone le jour de l’expulsion était composé d’une quinzaine de combis de police, de drones, d’un hélicoptère et de nombreux chiens.

Les militant·es qui ont construit cette occupation se sont installé·es en hauteur dans les arbres. En installant des habitations en hauteur pour empêcher la démolition du site forestier, les personnes présentes ont rendu impossible la destruction des arbres pour des raisons de sécurité humaine. Depuis le début de cette occupation, les personnes présentes sur place ont reçu un important soutien tant de la part d’habitant·es du quartier que d’autres organisations écologistes.

En occupant cette zone, les militant·es ont permis de retarder considérablement la date à laquelle le défrichage de la zone aurait dû commencer. Initialement, à la demande de De Lijn, le juge avait ordonné que la forêt soit défrichée à la mi-juillet. Vu le retard occasionné par l’occupation dans la construction de ce dépôt, De Lijn a exigé des pouvoirs publics qu’ils imputent des amendes aux occupant·es de la zone naturelle.

Cela fait plus d’une dizaine d’années que des luttes similaires ont lieu en Belgique, pour la préservation de sites naturels rares et menacés par des projets de bétonisation. Des zones à défendre (ZAD) ont par exemple récemment été organisées à Arlon ou à Liège pour protéger des sites naturels. En occupant un terrain de la sorte, les occupant·es arrivent souvent à retarder des projets de bétonisation de plusieurs mois, voire de les faire annuler. Cela avait par exemple été le cas à la ZAD de la Chartreuse à liège qui avait permis de faire plier un projet de construction immobilière.

Rappelons également que les rares espaces verts encore en friche à Bruxelles sont souvent menacés de destruction au profit de projets immobiliers. C’est par exemple le cas à Laeken dans la friche de l’ilot Donderberg ou encore au marais de Biestebroeck.

Dans certains cas, la défense de logement, qu’il soit public ou social est essentielle pour répondre à la crise du logement à Bruxelles. Cependant, dans les cas où il s’agit de privilégier des projets immobiliers privés, les effets positifs des espaces naturels sur les milieux urbains devraient primer. En effet, ces effets positifs ne sont plus à prouver tant ceux-ci permettent à la fois de prévenir certains quartiers des risques d’inondations, d’en réguler les températures, de promouvoir la biodiversité ou encore de garantir un espace de verdure pour les habitant·es de quartiers qui ne bénéficient de pas assez d’espaces verts.

Légende :

ZAD = Une Zone à Défendre est une zone géographique où des citoyens s’organisent collectivement pour s’opposer à des projets d’aménagement ou d’exploitation jugés préjudiciables pour l’environnement et la société.

= Une Zone à Défendre est une zone géographique où des citoyens s’organisent collectivement pour s’opposer à des projets d’aménagement ou d’exploitation jugés préjudiciables pour l’environnement et la société. Zone en Friche = espace vert qui est resté à l’état naturel, avec le moins d’influence possible de l’homme. Ou encore un espace ou la nature reprend ses droits dans le cadre de milieux urbains.

