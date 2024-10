[Inde] 36 maoïstes tués dans un affrontement avec les forces de sécurité

Vendredi, dans l’une des plus grandes opérations contre les maoïstes à Chhattisgarh, les forces de sécurité composés de la Garde de réserve de district (DRG), de la Force de travail spéciale (STF) et de la police de l’état ont tué 36 Naxalites ( mouvement composé de plusieurs groupes révolutionnaires en activité dans 15 états de l’Inde ) lors d’un affrontement féroce dans la région de Bastar.

La fusillade a éclaté vers 13 heures dans la forêt entre les villages de Thulthuli et de Nendur à Abhujmaad, à la frontière interdistricts de Narayanpur-Dantewada, faisant dans un premier temps 28 morts dans les forces révolutionnaires, 8 corps dispersés dans la forêt ont été retrouvés samedi matin. L’identité des maoïstes n’a pas encore été établie, mais à première vue, il semble qu’ils appartenaient à la PLGA (People’s Liberation Guerilla Army). En plus des 36 corps, une cache d’armes, un fusil AK-47 et un SLR (fusil à chargement autonome), ont été récupérés. 185 maoïstes ont été tués depuis le début de l’année.