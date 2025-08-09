stuut.info

[Inde] Un maoïste tué et plusieurs autres capturés dans le Bijapur

Secours Rouge

Un militant maoïste a été tué dans le district Bijapur (état du Chhattisgarh) au cours d’une opération de contre-insurrection. L’homme a été tué mercredi 6 août dans la forêt dans la partie ouest du district. Un autre maoïste, Shrikant Punem, dont la tête avait été mise à pris pour 80 000 roupie a été capturé le même jour dans la jungle de Khursekhurd, à la frontière entre les états du Chhattisgarh et du Maharashtra. Un groupe de maoïstes s’est rendu aux paramilitaires anti-guérilla le même jour, parmi lesquels Bakso Ayam, Budharama Pottam et Hiria, des militants recherchés dont la tête avait également été mise à prix.

[Inde] Un commandant maoïste tué lors d’affrontements à West Singhbhum

Un coup dur porté à l’organisation interdite du CPI (maoïste) avant le jour de l’indépendance, les forces de sécurité ont abattu le commandant de la région Arun alias Varun alias Nilesh Madkam. Une équipe conjointe de la police du district de Chaibasa et du Cobra 209 Commando Group a lancé une opération dans la région de Dugunia-Posaita-Tumbagada. Vers 6 heures du matin le 13 août, les guérilleros ont ouvert le feu sur les forces qui s’approchaient. L’équipe de sécurité a riposté, déclenchant une violente fusillade sur le terrain boisé et vallonné. Une recherche ultérieure a conduit à la récupération du corps du commandant de zone Arun, ainsi que d’un fusil SLR, de cartouches vivantes et d’autres matériaux.
[Allemagne] Interdiction d’un camp anti-militariste

La police de Cologne vient d’annoncer l’interdiction du camp « Désarmement de Rheinmetall » (conglomérat industriel allemand spécialisé dans l’armement), qui devait se tenir à Cologne du 26 au 31 août. Elle repose sur une série d’allégations et d’accusations visant à dénoncer les participants comme « inquiétants ». En particulier, les autorités considèrent le slogan « Guerre à la guerre », utilisé par le mouvement antimilitariste depuis plus de cent ans, comme le témoignage de la volonté des participants de contrer le réarmement par des « moyens guerriers ».
