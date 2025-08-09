Un militant maoïste a été tué dans le district Bijapur (état du Chhattisgarh) au cours d’une opération de contre-insurrection. L’homme a été tué mercredi 6 août dans la forêt dans la partie ouest du district. Un autre maoïste, Shrikant Punem, dont la tête avait été mise à pris pour 80 000 roupie a été capturé le même jour dans la jungle de Khursekhurd, à la frontière entre les états du Chhattisgarh et du Maharashtra. Un groupe de maoïstes s’est rendu aux paramilitaires anti-guérilla le même jour, parmi lesquels Bakso Ayam, Budharama Pottam et Hiria, des militants recherchés dont la tête avait également été mise à prix.
[Inde] Un maoïste tué et plusieurs autres capturés dans le Bijapur
