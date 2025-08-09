[Inde] Un maoïste tué et plusieurs autres capturés dans le Bijapur

Guerre / Antimilitarisme

[Inde] Un commandant maoïste tué lors d’affrontements à West Singhbhum

Un coup dur porté à l’organisation interdite du CPI (maoïste) avant le jour de l’indépendance, les forces de sécurité ont abattu le commandant de la région Arun alias Varun alias Nilesh Madkam. Une équipe conjointe de la police du district de Chaibasa et du Cobra 209 Commando Group a lancé une opération dans la région de Dugunia-Posaita-Tumbagada. Vers 6 heures du matin le 13 août, les guérilleros ont ouvert le feu sur les forces qui s’approchaient. L’équipe de sécurité a riposté, déclenchant une violente fusillade sur le terrain boisé et vallonné. Une recherche ultérieure a conduit à la récupération du corps du commandant de zone Arun, ainsi que d’un fusil SLR, de cartouches vivantes et d’autres matériaux.