[Brochure] L’écoute réciproque

Plus j’écoute, plus mon écoute s’améliore. L’écoute est un peu comme un muscle. Travailler mon écoute dans un espace d’écoute réciproque est un double cadeau que je me fais et que je fais aux autres : je dépose mes propres émotions et j’apprends à écouter l’autre.

Ce faisant, je me clarifie et m’allège. Je prends mieux conscience de qui je suis, comment je fonctionne, quels liens je tisse, quels sont mes difficultés... Et en prenant mieux conscience de mes comportements, je les transforme. Je peux sortir de schémas répétitifs qui m’enferment et m’empêchent de trouver des stratégies nouvelles et plus ajustées à mon présent. En me transformant, je transforme les collectifs et communautés dans lesquelles je me situe, vis et travaille.

Le care est aussi intime que politique : prendre soin de moi, c’est prendre soin des autres, c’est prendre soin du monde !

L’écoute réciproque peut également représenter une alternative à un système de soins payants et me permettre de (re)trouver les moyens de prendre soin de moi et de l’autre sans expertise (autogestion & empuissantement).

Pour autant, il peut arriver que j’aie besoin d’écoute après avoir fait une écoute. Et parfois, l’écoute n’est pas suffisante pour transformer des choses lourdes que j’éprouve/traverse et il peut être utile, nécessaire et/ou rassurant de demander du soutien à une institution et/ou à un·e tiers dont c’est le métier.

L’important en tous les cas est de toujours écouter mon intuition quand j’y ai accès, de prendre soin de moi autant que ma situation le permet et de me rappeler qu’à chaque instant je fais au mieux.

Licence CC-NC-SA - Janvier 2024

Vous pouvez imprimer, photocopier, faire circuler ou transformer librement le présent document, dès lors que c’est pour un usage non commercial

Tous les retours sont bienvenus : traductionmilitante@protonmail.com