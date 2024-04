[Vidéo] Manifestation contre les violences policières - 15 mars 2024

Le parcours de la manifestation a traversé le centre-ville en passant aux abords des commissariats où Sourour, Ilyes, Mohammed-Amine et Ibrahima, sont décédé·es.

La famille de Sourour et la famille de Ouassim et Sabrina, ont pris la parole à la place du Congrès.

En face du commissariat de la Gare du Nord, où Ibrahima a été tué, sa sœur Aïcha a prononcé un discours. 3 ans après sa mort, les premières audiences arrivent enfin le 10 mai prochain. La famille a appelé les manifestant•es à rejoindre cette date.

La manifestation s’est également arrêtée en face de l’ancienne occupation fédérale, ouverte dans le cadre de la Saga de la Honte où des centaines de demandeur.ses d’asile avaient été mis illégalement à la rue par l’Etat belge.

Rejoignez les prochains rassemblements :

Le 10 mai au Palais de Justice pour soutenir la famille d’Ibrahima.

! Soutenez le Comité des Femmes Sans-papiers pour la libération d’Aïcha Toure, dans les frais scolarité et de soutien à ses enfants autant que les coûts du dossier du recours contre cet enfermement :

NOM : Comité :

IBAN BE55 973385100744

Communication : LIBEREZ AÏ CHA TOURE .

! Soutenir la famille d’Imad économiquement dans son combat :

IBAN : BE65 5230 8110 3896

Banque : Triodos Bank.

Nom : Fondation Marius jacob.

! Soutenir la famille d’Adil économiquement dans son combat :

IBAN : BE65 5230 8110 3896.

Banque : Triodos Bank.

Nom : Fondation Marius jacob.

Communication : Justice pour Adil

! Soutenir économique la famille de Sourour via cette cagnotte

https://www.leetchi.com/c/soutien-a-allan-abouda-et-sa-famille

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES