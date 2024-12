[France/Calais] Résumé Novembre 2024

12 CORPS REJETES PAR LA MANCHE EN NOVEMBRE

Le 02/11/24, le corps d’un homme a été retrouvé sur la plage de Sangatte.

Le 05/11/24, deux corps ont été récupérés au large de Calais.

Le 06/11/24, quatre corps ont été trouvés : un sur la plage de Calais, deux autres au large du port de Calais et un 4e à Douvres.

Le 12/11/24, les corps de deux personnes ont été trouvés, sur la plage de Sangatte pour l’une et sur celle de Wissant pour l’autre.

Le 14/11/24, le corps d’un homme a été retrouvé sur la plage de Calais.

Le 17/11/24, un corps très abimé a été découvert sur la plage des Hemmes-de-Marck.

Le 20/11/24, c’est près du Fort Mahon qu’un corps est apparu aux abords de la base nautique.

Plusieurs familles de victimes du naufrage du 23/11 sont toujours sans nouvelle de leur proche.

EXPULSIONS

BMX : La mairie a posé un arrêté municipal quasi identique à celui utilisé contre le squat Frédéric Sauvage, annonçant l’expulsion définitive de la parcelle sur laquelle survivaient environ 200 personnes. Une cuve d’eau qui avait été déplacée jusqu’au nouveau lieu de vie a été volée par la municipalité. Les assos s’organisent pour contester cet arrêté. Arrété Municipal BMX Télécharger

Fontinettes : La SNCF cherche à expulser les personnes qui survivent près de la gare des Fontinettes depuis plusieurs mois. Suite à une audience, un huissier a déposé la décision d’expulsion.

Squat orange : Peu après l’expulsion et la démolition du squat blanc, les CRS et les nationaux sont restés dans le hangar appelé squat orange de 20 h jusqu’au petit matin en annonçant une expulsion. Un mix entre coup de bluff et harcèlement policier.

ENROCHEMENT

L’enrochement des lieux de vie continue, la ville est quadrillée de rochers. En novembre, c’est aux abords du pont Mollien et sur le quai Andrieux que la solidarité de la mairie s’est exprimée.

LES MAIRES DU LITTORAL

Les maires de quelques communes du littoral se sont réuni.es et iels n’ont rien trouvé de mieux que des propositions toujours plus répressives. Le 29/11, Retailleau (ministre de l’intérieur) est venu à Calais et a annoncé dans la foulée la création d’un poste de préfet « du littoral », d’une police des transports à Calais (26 postes) et le renforcement des effectifs de la PAF sur la côte. Il a précisé qu’il n’était pas question de remettre en cause les accords du Touquet.

DISCRIMINATION A COULOGNE

Lors du conseil municipal de Coulogne, petite ville attenante à Calais, la vente d’une parcelle communale qui aurait pu être banale a découlé sur des discours haineux alimentés principalement par le RN. La raison : l’acheteuse est membre d’une asso qui gère des maisons accueillantes pour des personnes exilées. La majorité du conseil municipal a voté contre la vente.

COMMEMORATION

Le 23/11, une marche commémorative et une table ronde réunissant plus de 200 personnes ont été organisées en hommage aux 31 personnes mortes ou disparues lors du naufrage du 24/11/2021. Un focus a été mis sur les actions en justice. Ni oubli ni pardon !