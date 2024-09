[Podcast] Collectif DENIF pour la défense des étudiants noirs en internement

Ce mercredi soir 4 septembre à 20h30 pendant l’émission Tranche d’Anar, nous ferons une petit hommage à une chanteuse récemment décédée Catherine Ribeiro et nous aurons un invité en studio du Collectif Denif qui nous présentera leur collectif et qui va parler des abus de pouvoir de la Police des Frontières contre les étudiants étrangers en ordre de visa et les actions qui mènent pour libérer ces étudiants.

Leur dernière victime en date, un jeune étudiant camerounais, Djibril Jordy Y., inscrit en informatique à la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut. Arrivé du Cameroun ce vendredi 23 août en possession d’un visa étudiant délivré par l’Ambassade de Belgique au Cameroun a été enfermé et suite à la lutte mené par le collectif a été libéré.