[Podcast] Les mots troubles

Radio Panik vient de proposer une programmation transversale sur le thème de la diversité linguistique. Santé mentale et langue, une thématique à explorer dans le cadre d’une after ? Certes, mais comment l’exploiter dans Psylence Radio ?

Creusons-nous les méninges… Des angles d’attaque émergent, lentement, sûrement, follement. La médiation interculturelle. Mmmmmoui… Le DSM : l’idée de vouloir mettre un mot sur chaque maladie. Pas mal. Mais encore… que diriez-vous de la langue dans la psychose ? Parce que le langage y est chargé de signification(s), même si au premier abord, ça peut paraitre dénué de sens. La personne parle beaucoup, vite, avec beaucoup de symbolique dans la langue. Pourtant, on ne peut parler avec les autres que si on écoute : quand les émotions prennent trop de place, quand on n’arrive plus à dialoguer, on est dans un monologue, on a une parole qui est déconnectée des autres. Et puis, il y a l’autre extrême : le silence…

Nos chroniqueurs et leurs invités viendront parler, sans langue de bois, de leurs expériences, leur vécu, leurs histoires de mots et de maux. Bref, encore une émission foisonnante en perspective, en direct des studios de Radio Panik ce lundi 20 mai.