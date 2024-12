[Radio] Actions contre les violences faites aux femmes et diversité de genre et au soutien travailleurs sous traitants Audi en lutte

A l’émission Tranche d’anar de ce mercredisoir 18 décembre à 20h30 nous avons prévu de mettre en lumière les actions contre les violences faites aux femmes et diversité de genre. Et aujourdhui on est le 18 décembre qui est la journée internationale des migrant.es déclaré par l’ONU en commémoration et commémorant l’adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Mais selon nous il faut dénoncer tous les jours la politique migratoire meurtrier méner par les états membres des Nations unies ! Ni frontières, Ni nations, liberté de circulation.

Donc ce soir nous vous diffusons d’abord le son de l’action devant le centre fermé pour les femmes à Holsbeek qui a eu lieu le dimanchematin 24 novembre et ensuite les prises de paroles et performances avant le départ de la manifestation de lutte contre les violences faites aux femmes et diversité de genre qui a eu lieu dans l’après midi le 24 novembre. La première performance a été effectuée par le comité des femmes sans papiers. On terminera l’émission avec un appel au soutien aux ouvriers sous traitants d’Audi qui continue la lutte avec un campement devant l’entreprise Audi et l’agenda militante annoncé sur stuut.info jusqu’à la prochaine émission de Tranche d’anar le 1 janvier 2025.

Pour plus d’info et demande de donation financière pour la lutte contre Audi :

Depuis le 9 juillet 2024, la veille des vacances, Audi a annoncé la délocalisation de l’usine au Mexique. Ce qui représente la fin de 4000 emplois. Et la galère pour autant de gens. Parce qu’il y a des familles derrière, des enfants, des loyers, la santé foutue en l’air. Maintenant, ça fait plus de 100 jours que nous sommes là, jour et nuit. Parce que nous voulons être écoutés : la rue est bloquée, on se relaye, on s’entre-aide, on entretient le feu. On doit être nombreux ici, unis ici, pour être écoutés. On a besoin de toi, tu as besoin de nous. Si on est plein ici les jours qui viennent, Audi, les pouvoirs publics, ils vont nous écouter.

https://stuut.info/Appel-a-soutien-des-travailleurs-d-Audi-5267

Lien vers la cagnotte : https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/soutien-travailleurs-en-lutte-fermeture-audi