Rassemblement autour du Centre fermé de Vottem

🕯 ✊ Pour Ă©clairer avec nos bougies une des faces cachĂ©es de la politique migratoire de l’Etat belge : l’enfermement de personnes parce qu’elles n’ont pas ou plus de titre de sĂ©jour, en vue de mettre en Ɠuvre leur expulsion vers toutes les insĂ©curitĂ©s qu’elles ont fuies 
 Il s’agit donc de rĂ©fugiĂ©.e.s qui n’ont pu obtenir un asile, une protection, mais aussi parfois de personnes qui n’ont pu obtenir un regroupement familial, et vont ĂȘtre sĂ©parĂ©es de leurs proches, ou encore d’ Ă©tudiant.e.s dont le visa n’est pas prolongĂ©, etc. . 


⛔😤 Les centres fermĂ©s sont des prisons, rien d’autre, et leur objectif est de briser la rĂ©sistance des individus face Ă l’expulsion, par des traitements inhumains psychologiquement, et physiquement, pendant toute la dĂ©tention, avec une violence qui peut ĂȘtre extrĂȘme au moment mĂȘme de l’expulsion.

🆘⁉ La politique migratoire de l’Europe forteresse est mortifĂšre, le refus de voies lĂ©gales de migration entraĂźne des milliers de morts aux frontiĂšres extĂ©rieures. La politique restrictive en matiĂšre de droit d’asile ou de droit Ă la migration pour le travail gĂ©nĂšre la fabrication de «  sans-papiers  » qui n’ont d’autre choix que la clandestinitĂ©, avec pour corolaires prĂ©caritĂ© et/ou exploitation. Cette politique s’aggrave d’annĂ©e en annĂ©e en Belgique : aujourd’hui nous sommes toutes et tous particuliĂšrement choquĂ©s par le fait qu’un nombre trĂšs Ă©levĂ© de personnes qui demandent l’asile, se retrouvent Ă la rue.

🗣🕯🫶 Une prĂ©sence le 24 dĂ©cembre, c’est aussi pour apporter du soutien et de la convivialitĂ© en ce moment de fĂȘtes, Ă ceux qui sont privĂ©s de tous leurs liens familiaux et amicaux, parce qu’enfermĂ©s et souvent loin de leurs proches.

Une délégation entrera dans le centre, déjà avant notre rassemblement. Elle sera composée de parlementaires et de représentants associatifs qui interpelleront la direction, et remettront aussi aux détenus une enveloppe avec quelques mots de soutien et une recharge téléphonique, petit cadeau pour pouvoir appeler les familles, les amis.

Les dĂ©lĂ©gations seront invitĂ©es Ă prendre la parole lorsqu’elles sortiront du centre.

Nous savons que beaucoup ont peu de temps ce jour-lĂ , donc on passe quand on veut, et le temps que l’on peut. On espĂšre ĂȘtre assez nombreux pour rĂ©aliser une chaĂźne humaine autour du centre vers 17h.

👌 Pour soutenir, le jour-mĂȘme vous pourrez verser quelques sous dans nos tirelires, ou y glisser des recharges lycamobiles de 10 euros.

Il est aussi possible de verser sur le compte du CRACPE BE89 0003 2598 6785 en indiquant en communication : pour recharges téléphoniques

* Chaque semaine le CRACPE fournit pour 150 euros de recharges tĂ©lĂ©phoniques Ă des personnes dĂ©tenues 📞📲

Merci , merci pour votre présence, votre soutien  !

Le Cracpe