Actualité Prison - Octobre 2023

Actualité Belgique

230 sabotages de bracelet en Belgique

1er octobre

Depuis le début de l’année, 6.500 personnes se sont déjà vues apposer un bracelet électronique à la cheville. C’est 1.400 de plus que l’année dernière à la même période. Parmi elles, 228 condamné.es (3,5%) ont déjà saboté le dispositif permettant une détention à domicile, la plupart du temps en le découpant, écrit Het Laatste Nieuws mardi.

Stuut.info

Plutôt augmenter le nombre de place en taule que de limiter le nombre de détenu.exs

4 octobre 2023

Dans cet article, on apprend que l’objectif de limiter le nombre de détenu.es à 10’000 à simplement disparu des objectifs du gouvernement belge. La priorité va plutôt à l’augmentation du nombre de place en prison.

Lalibre.be

Soutenez la libération de Luis, détenu au centre fermé de Vottem depuis 6 mois

5 octobre 2023

Opposant politique, Luis a fui la dictature de son pays d’origine, le Vénézuela. Il vit en Belgique depuis 2020 et il partage sa vie avec Maude.

Malgré la situation politique dans son pays et la preuve qu’il a été persécuté par la Police en raison de son statut d’opposant, l’Etat belge lui a refusé le droit à la protection internationale.

Stuut.info

Pétition

Sortie d’un livre du collectif Getting the voice out

13 octobre 2023

Le collectif Getting the voice a sorti un livre de témoignages de personnes enfermées dans les centres fermés : Silenciées - l’enfermement des personnes sans-papiers. Un rappel que les centres fermés sont aussi des prisons et que toutes les formes d’enfermement restent à abolir !

Stuut.info

L’Observatoire International des prisons et la Ligue des droits humains dénoncent l’arrestation arbitraire de citoyen·nes aux abords de la prison de Haren

20 octobre

Une personne membre de l’OIP et une vidéaste ont été arrêtées ce dimanche 15 octobre 2023 alors qu’elles réalisaient une interview filmée d’un riverain aux abords de la prison de Haren.

Stuut.info

« Mères prisonnières : quelles réalités pour les femmes incarcérées ? »

30 octobre 2023

Un article qui revient sur l’enfermement des femmes mères, principalement à la nouvelle maxi-prison de Haren. Si l’enfant a moins de 3 ans, les mères peuvent être enfermées avec celui-ci. De vagues emménagement sont prévus (préau dédié, cellule « double ») mais l’article revient sur des impensés et la difficulté d’être enfermée avec son enfant. Après 3 ans, les mères et leurs enfants ne se voient que lors de visites. Des visites « normales » où l’enfant doit être accompagné d’un adulte extérieur ou des visites organisées par le Relais enfants-parents.

rtbf.be

Appel à soutien - Vérité et justice pour Tamazi

31 octobre

Une cagnotte pour la famille de Tamazi R., mort en centre fermé en février 2023, vient d’être lancée. Cette cagnotte vise à soutenir financièrement la famille dans son combat pour la vérité et la justice, mais aussi à lutter contre l’invisibilisation et l’oubli des nombreuses morts que l’Etat provoque à ses frontières et dans les centres fermés. Merci de diffuser et participer au maximum !



Stuut.info

Cagnotte

Mis à l’écart par les gardiens du centre pour l’expulser par surprise, il résiste aux violences de la police et à son expulsion

octobre 2023

Jeudi dernier, le 28 septembre 2023 sur le coup de midi, S qui est agé de 52 ans est fatigué à cause de plusieurs maladies (cholestérol, syphilis, hypertension, etc.) et un enfermement en centre fermé qui dure depuis le mois de janvier. C’est alors que les gardiens du 127bis lui offre la possibilité de se retirer dans une chambre seul pour s’y reposer disent-ils. Il s’agit en fait d’un piège tendu en vue de son expulsion imminente. S nous dit : “c’est un grave manque de respect, ils m’ont trahi”

Geting The Voice Out

Centres fermés : appel à solidarité avec les détenu.e.s

Getting The Voice Out soutient les luttes des détenu.es dans les centres fermés, notamment en transmettant leurs témoignages et en luttant contre les expulsions. Les contacts téléphoniques avec les détenu.es sont un moyen de les soutenir et de recueillir leurs témoignages. La diffusion de ces témoignages permet de faire connaître ces lieux de détention et d’en dénoncer non seulement les conditions d’enfermement (violences, racisme,…), mais leur existenc même.

Iels ont régulièrement besoin de soutien pour les appels aux détenu.e.s.

Pour soutenir l’achat de recharges téléphoniques Collectif Contre Les Expulsions Banque Triodos BE58 5230 8016 1279 BIC : TRIOBEBB Communication : Lyca

AGENDA

26 novembre : Marche contre les violences faites aux femmes.

N’oublions pas la violence que les femmes subissent en prison !

9 décembre : Liberté, freedom, حرية ! Manifestation contre les centres fermés

14h00 - Gare de Nossegem



Refusons catégoriquement l’existence même des centres fermés qui nous condamnent à vivre dans un monde où des vies sont sacrifiées sur l’autel du racisme et de la xénophobie.

Le 9 décembre, notre présence sera un cri d’indignation, pour exiger :

la fermeture des centres de détention pour étranger.es,

la liberté de circulation et d’installation de tous et toutes,

la fin des expulsions inhumaines,

la fin de toute forme d’enfermement.

Stuut.info

18 décembre - Journée d’étude : la petite prison dans la prairie

Bilan d’un an de fonctionnement de la prison de Haren et perspectives d’avenir.

Informations et inscription : https://www.liguedh.be/journee-detude-la-petite-prison-dans-la-prairie/

Actualités d’ailleurs

Procès du 8 décembre (France)

Du 3 au 27 octobre, le procès des « inculpés du 8 décembre » a eu lieu a Paris. Ce qui est appelé « l’affaire du 8 décembre » c’est une opération anti-terroriste qui visent des militant.exs d’extrême gauche. En décembre 2020, 9 personnes sont arrêtées dans toute la France et mises en examen pour « association de malfaiteurs terroristes ». Elles ont toutes des pratiques militantes très diverses et un point commun : leur lien avec une personne, Libre Flo, visiblement ciblé par la DGSI (direction générale de sécurité intérieure) depuis 2018. 5 des inculpé.exs ont passés plusieurs mois en prison, Libre Flo plus d’une année à l’isolement. Les témoignages de cette période rappellent la violence de la taule et surtout de l’isolement.

https://soutienauxinculpeesdu8decembre.noblogs.org

Cagnotte pour Laura : Femme Trans Colombienne comdamné à la prison

Cette cagnotte a été créée pour soutenir Laura Katalina Zamora, que les spectateurs de Transfariana connaissent déjà. Pour les autres, Laura est une femme trans et la figure centrale de ce magnifique film, Transfariana (bientôt en salles 🤞🏼) et dont la version courte Transfariana un monstruo grande est visible sur arte.tv.

Laura purge actuellement une peine de 53 ans de réclusion dans une prison de haute sécurité à Bogota. Cette condamnation à vie, équivalent pour elle à une condamnation à mort, est totalement disproportionnée au regard de ses crimes et délits. Comme il apparaît que cette peine discriminatoire est le fait d’une justice transphobe, un Comité de Défense Juridique est constitué afin de rouvrir le dossier de Laura en même temps qu’un débat sur le rapport de la Justice aux questions trans.

En participant à cette cagnotte pour payer les avocats du Comité de Défense, vous contribuerez à attaquer la décision de Justice et à faire du dossier Laura un cas emblématique pour toutes les luttes de toutes les personnes trans victimes de discrimination devant l’institution judiciaire.

Tous les soutiens même petits sont précieux et n’hésitez pas à faire tourner l’info dans vos réseaux !

Lien de la cagnotte

CRA NI ICI NI AILLEURS (France)

octobre 2023

Le gouvernement a pour projet de construire 11 nouveaux CRA en France. Dans la région, l’appel d’offre pour la construction de cette prison pour étranger.es a été publié début octobre. On y apprend que la france et le royaume-uni prévoient d’enfermer 140 personnes (des hommes, des femmes et des familles) dans l’arrondissement de Dunkerque sur une parcelle d’au moins 12000 m². Mobilisons-nous ! (Avis n° 23-139895 (boamp.fr))

Stuut.info

Infothèque

(études et créations, scientifiques, politiques ou culturelles)

Cycle BlaBlaClasses : Le féminisme anticarcéral

Ressources issues du cycle d’ateliers BlaBlaClasses sur le féminisme anticarcéral, qui a eu lieu au printemps 2023.

Stuut.info

Quelques lectures....

Parle avec elles : Quand des femmes détenues se racontent en prison

juin 2023, I-Care asbl

Parle avec elles, est un projet multidisciplinaire qui vise, d’une part à documenter les problématiques et besoins des femmes incarcérées et celles ayant connu la prison, et d’autre part à faire évoluer la situation dans les prisons par un travail de plaidoyer auprès des autorités publiques.

Ce projet découle de constatations issues de l’expérience quotidienne de l’équipe d’I.Care : les personnes incarcérées sont souvent oubliées par la société. La recrudescence de l’utilisation de la peine de prison, le manque de ressources et de perspectives, ainsi que la négligence des besoins spécifiques des personnes incarcérées en témoignent.

FeditoBXL

A propos de la maltraitance des personnes âgées en prison ( USA )

octobre 2023

Un article signé Mumia [1] pour Prison Radio

Bruxelles-Panthères

Un symposium de trois jours a exploré l’histoire et la portée de l’incarcération de masse aux Etats-Unis

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition des archives de MUMIA qu’elle a acquises, la célèbre université de Brown a organisé un symposium sur l’incarcération de masse aux Etats-Unis avec notamment la participation de la célèbre militante universitaire Angela Davis, de Johanna Fernandez (professeure d’histoire américaine au Baruch College de New York et porte-parole de Mumia) et de Nicole Gonzalez Van Cleve (professeure agrégée de sociologie à Brown).

Bruxelles-Panthères

A écouter...

Podcast : Femmes coupables 8x52min

De Véronique Courjault, accusée d’infanticide, à Anna Göldi, la dernière sorcière, en passant par le procès de la djihadiste Inès Madani, celui d’Irma Grese, la tortionnaire nazie, ou encore de Monique Olivier, l’ex-femme de Fourniret… Qui a dit que le crime était une affaire d’hommes ? Juliette Prouteau vous raconte les procès de huit femmes criminelles. (RTBF)

Podcast : Sexe en prison : un impensé

Diffusion Mardi 17 Oct 2023

Pour en parler plus en détail, Alter Échos vient de produire un débat en format podcast sur le sujet. Au micro, trois invité.es : Frédéric Bouhon, professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Liège et qui y dirige le Centre de Droit public et constitutionnel et des Droits de l’homme. Mathilde Franssen, assistante au sein de ce même Centre et également avocate au Barreau de Liège. En duo, ils viennent de publier une étude intitulée « La vie affective et sexuelle des personnes détenues : les visites en prison au regard de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme ».

Enfin, est également accueillie, Camille Couette, criminologue de formation et chargée de mission depuis 2021 chez I.Care, une asbl qui mène des actions de promotion de la santé en milieux fermés. Elle a, entre autres, réalisé un rapport intitulé « Parle avec elles : quand des femmes détenues se racontent en prison. »

Radio Panik ,

Soundcloud

A visionner...

Internet en prison : Mythes et réalités

(Underscore - 10min)

Vidéo ni pointue ni critique, mais qui, sans traiter de la prison en tant que tel, fait un rapide survol des usages possible d’internet depuis une prison.

Youtube

Last Week Tonight : Prison Healt Care

(HBO-20min)

A propos des soins de santé en prison américaine et de leur traitement médiatique (le sous titrage automatique en français fonctionnement parfaitement).

Youtube

Le dessous des images Rédoine Faïd : le spectacle de l’évasion

(Arte - 10 min)

En juillet 2018, Rédoine Faïd, braqueur multirécidiviste, s’évade de prison par hélicoptère. Filmée à la volée par un détenu à travers les barreaux, cette scène a fait la une des médias. Pourquoi une telle fascination ? Présenté par Sonia Devillers, le magazine qui analyse les images de notre époque.

Youtube