SOIREE DE SOUTIEN - IRRUPTION MEDIA

10 novembre - 15h30 - Bruxelles

Soirée de soutien Palestine

Le centre Keffiyeh Center est un centre autogéré de jeunes dans le camp de réfugiés d’Askar à Naplouse en Palestine. Les conditions de vie en Cisjordanie sont dramatiques et le centre abat un travail colossal et essentiel pour la jeunesse du camp. Dimanche 10 novembre, projection et buffet palestinien en soutien à...