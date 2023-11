[Allemagne] Samidoun officiellement interdit

5 novembre - 15h00 - Place de l’Albertine

Gaza, Stop aux massacres, Stop à l’impunité Pour un cessez-le-feu immédiat !

Face aux massacres et au nettoyage ethnique en cours à Gaza, rassemblons-nous ce dimanche 5 novembre à 15h pour exiger de la Belgique et de l’Union européenne : qu’elles mettent tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, la protection de toutes les populations civiles, et un accès à l’aide...