[Allemagne] Vague de perquisitions anti-palestiniennes

Les autorités allemandes ont perquisitionné 15 maisons ou appartements aujourd’hui jeudi, dans le cadre de l’interdiction récente de Samidoun et de la lutte contre le Hamas. Les perquisitions, qui ont commencé à 6 heures du matin et se sont déroulées dans 15 habitations situés quatre Länder allemands (Basse-Saxe, Schleswig-Holstein, Rhénanie et Nord-Westphalie), ont pour but de faire respecter l’interdiction de Samidoun, décrétée en Allemagne le 2 novembre dernier (voir notre article), et d’éliminer les structures illégales du Hamas en Allemagne.