[Australie] Marée humaine pour la Palestine malgré la répression

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Palestine

Le week-end dernier, le groupe Action Palestine a organisé une « Marche pour l’humanité » pour Gaza qui a regroupé près de 300 000 personnes, ce qui en fait l’une des plus grandes manifestation de l’histoire de l’Australie. Les manifestants ont occupé le pont du port de Sydney, l’un des monuments les plus emblématiques de la ville, en solidarité avec la Palestine. Ce succès est aussi une réponse à la politiques pro-israélienne des autorités. Le gouvernement travailliste de la Nouvelle-Galles du Sud et le commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud étaient tous deux opposés à la marche et avaient tenté de l’empêcher. Le gouvernement a fait voter des lois draconiennes anti-manifestation.

JPEG - 37 ko

Extrême-droite / Antifascisme

[Grande-Bretagne] Écrire à une prisonnière de la cause palestinienne pour son 30e anniversaire

Jeudi 14 août, Ellie a fêté ses 30 ans dans une prison britannique. Ce sera son deuxième anniversaire derrière les barreaux sans pouvoir voir sa famille et ses amis, car il n’y a pas de visite ce jour-là. Elle a passé 366 jours en détention provisoire pour son implication présumée dans une action contre une usine du principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems à Filton, dans le cadre d’une affaire où 24 personnes sont poursuivies (voir notre article ). Afin de la soutenir, ses soutiens proposent d’envoyer un e-mail à Ellie pour lui souhaiter un joyeux anniversaire à l’adresse emailallprisoners@gmail.com, avec pour objet « Happy birthday Ellie ! »
Ailleurs Ailleurs |
Contrôle social / Répression

[Palestine] Un ministre israélien menace Marwan Barghouti dans sa cellule

Le dirigeant palestinien Marwan Barghouti est apparu dans une vidéo pour la première fois depuis de nombreuses années alors que le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir le menaçait dans sa cellule. La vidéo non datée montre le dirigeant d’extrême droite entrant dans la cellule d’une prison israélienne, confronté à Barghouti visiblement dans un état de santé fragile, vêtu d’un simple t-shirt blanc. Entouré de gardes et de caméras, Ben Gvir a déclaré : « Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque cible le peuple d’Israël et tue nos fils et nos femmes sera anéanti. Sachez-le. » La famille du prisonnier et dirigeant du Fatah ont dénoncé ces menaces et ont appelé à la mobilisation pour préserver la vie de Barghouti.
Ailleurs Ailleurs |
Guerre / Antimilitarisme

[Inde] Un commandant maoïste tué lors d’affrontements à West Singhbhum

Un coup dur porté à l’organisation interdite du CPI (maoïste) avant le jour de l’indépendance, les forces de sécurité ont abattu le commandant de la région Arun alias Varun alias Nilesh Madkam. Une équipe conjointe de la police du district de Chaibasa et du Cobra 209 Commando Group a lancé une opération dans la région de Dugunia-Posaita-Tumbagada. Vers 6 heures du matin le 13 août, les guérilleros ont ouvert le feu sur les forces qui s’approchaient. L’équipe de sécurité a riposté, déclenchant une violente fusillade sur le terrain boisé et vallonné. Une recherche ultérieure a conduit à la récupération du corps du commandant de zone Arun, ainsi que d’un fusil SLR, de cartouches vivantes et d’autres matériaux.
Ailleurs Ailleurs |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

