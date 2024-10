Source de l’information : https://bureburebure.info/events/event/chantier-matmouth-30-octobre-6-novembre-2024/

**Si ce chantier t’intéresse et que tu souhaites te préinscrire (non obligatoire ni engageant mais ça nous aide beaucoup pour l’organisation : https://forms.42l.fr/apps/forms/5di3cBeRaZWSBreN)**

La Matmouth organise une semaine de chantiers du mercredi 30 octobre au mecredi 6 novembre 2024. Si vous ne connaissez pas la Matmouth, il s’agit d’un collectif qui mutualise du matériel collectif dans le grand est, dans le contexte d’une lutte contre l’enfouissement de déchêts nucléaire en meuse. On le prête pour des événements – principalement politiques – à prix libre. Pour en savoir plus sur la matmouth, notre présentation actualisée est sur notre site internet : https://lamatmouth.noblogs.org/

On avait déjà fait un chantier matmouth l’année dernière du 17 au 24 novembre 2023 qui s’était super bien passé et on remet ça cette année pour une deuxième édition !

Plus précisément sur les dates, le mercredi 30 octobre serait un jour pour arriver et on mangerait ensemble le soir pour faire ensuite une présentation de la semaine. On commencerait les chantiers le jeudi 31 octobre matin et on finirait le mercredi 6 novembre soir. C’est mieux d’être là sur la totalité de la semaine pour pouvoir prendre le temps de se connaitre, mais tu peux aussi passer quelques jours si tu ne peux pas venir tout le temps. L’accueil aura lieu à la maison de résistance, et il y aura du chantier dans plusieurs lieux !

Pour venir, tu peux retrouver l’adresse ici : https://bureburebure.info/venir/

Si tu viens en stop ou en train, tu peux appeler le numéro de la maison de résistance : *+33(0)9.54.10.57.11*

Comme vous le savez probablement, Bure est une zone d’accueil où vous pouvez venir et rester quand vous voulez et autant que vous voulez. Donc vous pouvez évidemment arriver avant le 30 octobre et partir après le 6 novembre sans que cela soit un problème (ca fait même plaisir !) 🙂

Pour les personnes qui ne connaissent pas trop la zone, on prévoit de faire une visite des différents lieux le mercredi 30 de 16h30 à 18h30 au départ de la maison de la résistance à Bure 🙂

Ce dont on est déjà certain.es, c’est qu’on fera :

des fabrications de meubles

des travaux de réparation/entretien de barnums,

des petits travaux de réparation d’objets électriques (rallonges, guirlandes, etc.),

des travaux de couture (les fameuses housses de barnum qu’on a pas cousues l’année dernière),

du rangement et de l’inventaire (notamment la construction d’une nouvelle étagère pour ranger de la signalétique d’événement et des toilettes sèches démontables),

un peu de soudure (pour les tables et les bancs, les poulies pour les tonnes à eau, les poteaux de barnums, etc.),

de la mécanique et de la construction d’ossature sur le camion du collectif,

la construction d’un chapiteau de 50m2,

plein d’autres trucs chouettes 🙂

On aimerait bien être environ 20-25 pendant le chantier et on sera 7 de la matmouth du coup ca fait qu’on peut accueillir une petite vingtaine de personnes ! N’hésitez pas à faire tourner l’info si jamais vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées sur ces dates.

Il n’y a pas besoin de compétences pour participer aux chantiers, on essayera de faire en sorte qu’il y ait de la transmission sur les compétences qui sont nécessaires pour les chantiers (couture, soudure, électricité). Comme on sait pas du tout tout faire, on cherche quand même quelques personnes qui ont des compétences dans les domaines ci-dessus et qui se sentent de faire un peu de transmission pour que le chantier se passe bien ! L’idée de cette semaine est aussi de se prévoir des temps en journée et en début de soirée pour des discussions et de la transmission autogérée.

On aimerait aussi faire en sorte que ce chantier soit le plus inclusif possible. On se permet donc de rappeler que la lutte contre les oppressions (sexistes, racistes, validistes, classistes, spécistes, … etc) est une responsabilité collective. Le fait de nous sentir fort-es et joyeux-ses ensemble dépend notamment de l’accueil et de l’attention qu’on a les un-es pour les autres. Dans le coin, on aime bien prendre des temps collectifs d’écoute (quand on arrive à les mettre en place).

D’autre part, si des personnes ont envie de partager des pratiques ou des outils d’auto-gestion, de vigilance face aux oppressions, de soin psychologique ou de soin de manière générale ; c’est plus que bienvenu ! Il est possible d’imaginer et de mettre en place des temps (de chantier, ou non) en mixité choisie, selon les besoins et les envies.

Si ce chantier vous intéresse, *c’est important de répondre* à l’adresse lamatmouth@riseup.net (ou via le formulaire : https://forms.42l.fr/apps/forms/5di3cBeRaZWSBreN) pour vous inscrire et qu’on reste en contact !

Point spécial pour le chapiteau : le chapiteau se construira en deux semaines du 30 octobre au 13 novembre. La 2e semaine de construction du chapiteau sera essentiellement de la couture (et les tests finaux) pour quelques personnes.Si ce chantier vous intéresse, n’hésitez pas à nous le signaler et c’est possible de rester la 2e semaine pour aider à faire de la couture. C’est bien si vous avez déjà les bases mais il y aura moyen de se former pour les personnes qui s’engagent sur le chantier.