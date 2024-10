Chili : Santiago, affrontement entre policiers et Mapuches

Des centaines d’indigènes et de partisans Mapuches ont défilé à Santiago lundi, marquant le jour de la rencontre des deux mondes. Ils appellent à la libération des prisonniers politiques Mapuches, à la fin du vol de terres et de la militarisation de leur territoire (connu sous le nom de Wallmapu). Les manifestants espéraient la mise en place d’une nouvelle constitution qui aiderait à résoudre ces problèmes. Le président Boric a abandonné le processus constituant au début de sa présidence et à choisi de maintenir la constitution de l’ère Pinochet, ignorant totalement les exigences historiques de la nation Mapuche. Plusieurs participants ont agité des drapeaux palestiniens marquant leur solidarité avec les peuples en lutte.

La marche a été confrontée à la répression policière, les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants, ceux-ci ont riposté par des jets de pierre, frappé les véhicules de police avec des bâtons traditionnels. Plusieurs manifestants ont été interpellés.