[Hongrie] kneecap interdit d’entrer sur le territoire hongrois

Au festival Sziget de Budapest, un rendez-vous musical qui rassemble chaque été plus de 400 000 personnes, le groupe nord-irlandais Kneecap, qui défend la cause palestinienne, devait s’y produire lundi 4 août mais il a été interdit d’entrée en Hongrie par le gouvernement de Viktor Orban. Un autre concert du groupe de rap, prévu pour le 1er septembre à Vienne en Autriche, a lui aussi été annulé ce vendredi, les autorités prétextant des « problèmes de sécurité », selon un communiqué des organisateurs, après que le parti d’extrême droite Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ait protesté contre leur venue. Le trio a dénoncé sur le réseau social X « une nouvelle manœuvre politique visant à détourner l’attention et à réduire au silence ceux qui dénoncent le génocide du peuple palestinien ».
