[Hongrie] kneecap interdit d’entrer sur le territoire hongrois

Au festival Sziget de Budapest, un rendez-vous musical qui rassemble chaque été plus de 400 000 personnes, le groupe nord-irlandais Kneecap, qui défend la cause palestinienne, devait s’y produire lundi 4 août mais il a été interdit d’entrée en Hongrie par le gouvernement de Viktor Orban. Un autre concert du groupe de rap, prévu pour le 1er septembre à Vienne en Autriche, a lui aussi été annulé ce vendredi, les autorités prétextant des « problèmes de sécurité », selon un communiqué des organisateurs, après que le parti d’extrême droite Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ait protesté contre leur venue. Le trio a dénoncé sur le réseau social X « une nouvelle manœuvre politique visant à détourner l’attention et à réduire au silence ceux qui dénoncent le génocide du peuple palestinien ».

[Rome] Un dispositif d’espionnage découvert dans une voiture

Un mouchard (composé de deux micros), avec une carte SIM de l’opérateur Vodafone, une carte SD de 32GB et un GPS, a été retrouvé dans une voiture, à Rome. Il semblerait qu’il ait commencé à enregistrer et à envoyer des données le 14 février 2025 et qu’il ait été mis en place, peut-être, fin janvier. Le dispositif se trouvait côté conducteur, en bas, à côté du siège, sur la gauche. Il était alimenté par des câbles passant sous le volant et les micros étaient placés, l’un sous le siège du conducteur, l’autre près de la ceinture de sûreté, toujours du même côté.
[Turquie] Un militant pro-palestinien détenu depuis 20 jours

İsmail Çelik a été arrêté pour « insulte au président » alors qu’il manifestait contre le salon de l’industrie de la défense IDEF 2025 à Istanbul, qui présentait des entreprises vendant des armes à Israël. Dimanche 10 août, le tribunal a rejeté son appel pour qu’il soit libéré. Çelik est détenu à la prison de Silivri depuis 20 jours. Dans une déclaration envoyée depuis sa prison le 9 août 2025, Çelik a affirmé que la véritable raison de son arrestation est d’avoir dénoncé la poursuite des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël. Il a souligné : « Les échanges commerciaux de notre pays avec Israël se poursuivent, et des céramiques, du pétrole et même des pièces des avions génocidaires qui bombardent le peuple palestinien continuent d’être acheminés vers Israël via nos ports. J’ai été privé de liberté et emprisonné pour avoir dit stop à ce commerce. »
[Palestine] Cinq journalistes, dont Anas al-Sharif, tués dans une frappe israélienne à Gaza

Dimanche 10 août, Israël a assassiné toute l’équipe d’Al Jazeera pour Gaza lors d’une frappe visant leur tente tuant au moins Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa. Les autorités israéliennes ont confirmé avoir ciblé Anas Al-Sharif (sur la photo), qu’elles ont qualifié de « terroriste » qui « se faisait passer pour un journaliste ». Il était l’un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien le génocide à Gaza. Depuis octobre 2023, plus de 232 journalistes ont été tués par l’armée israélienne.
