[Hongrie] kneecap interdit d’entrer sur le territoire hongrois

Contrôle social / Répression

[Turquie] Un militant pro-palestinien détenu depuis 20 jours

İsmail Çelik a été arrêté pour « insulte au président » alors qu’il manifestait contre le salon de l’industrie de la défense IDEF 2025 à Istanbul, qui présentait des entreprises vendant des armes à Israël. Dimanche 10 août, le tribunal a rejeté son appel pour qu’il soit libéré. Çelik est détenu à la prison de Silivri depuis 20 jours. Dans une déclaration envoyée depuis sa prison le 9 août 2025, Çelik a affirmé que la véritable raison de son arrestation est d’avoir dénoncé la poursuite des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël. Il a souligné : « Les échanges commerciaux de notre pays avec Israël se poursuivent, et des céramiques, du pétrole et même des pièces des avions génocidaires qui bombardent le peuple palestinien continuent d’être acheminés vers Israël via nos ports. J’ai été privé de liberté et emprisonné pour avoir dit stop à ce commerce. »