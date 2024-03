Marche nationale contre les violences et répressions policières

Nos Revendications :

• Automatisation des procédures disciplinaires en cas de décès impliquant des policier·ère·s, assurant une réponse immédiate et systématique.

• Suppression des infractions d’outrage et de rébellion, pour protéger notre droit à la liberté d’expression.

• Fin des courses-poursuites injustifiées, interdiction du plaquage ventral et des fouilles à nu, surtout pour les mineur·e·s.

• Réduction de la présence policière armée dans nos rues, pour une communauté plus sûre et plus accueillante.

• Facilitation des plaintes collectives pour soutenir les victimes et les sortir de l’isolement.

• Obligation d’enregistrement et de justification pour chaque contrôle d’identité par la police.

• Création d’un Mémorial en hommage aux victimes de violences policières, pour ne jamais oublier.

Cette manifestation est un moment pour les familles des victimes, les mouvements sociaux, et tou·te·s les citoyen·ne·s concerné·e·s par la construction d’une société plus juste et plus sûre, de se rassembler et de faire entendre leur voix contre l’impunité et la brutalité.

Nous marcherons ensemble contre le racisme, pour la dignité humaine des victimes, la justice, et le respect des droits de chacun·e.

Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ne restons pas silencieux·se·s. Agissons ensemble.

#JusticePourTous·tes #NonAuxViolencesPolicieres #15Mars