Connus collectivement sous le nom des « 5 de Santa Cruz », les militants – Adelberto Silva, consultant du Front National Démocratique (NDF) des Philippines, Ireneo Atadero, syndicaliste, Edisel Legaspi, agriculteur, Julio Lusania, chauffeur, et Hedda Calderon, défenseure des droits des femmes – ont été acquittés par le tribunal régional de première instance de la ville de Taguig le 6 août dernier. Ils avaient été arrêtés il y a près de sept ans sur la base de fausses accusations de possession illégale d’armes à feu et d’explosifs. En octobre 2019, Calderon a pu payer sa caution. Les autres ont passé six ans et dix mois en détention.
[Philippines] Cinq militants, dont un consultant du NDF, acquitté
