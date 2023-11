Recueillement et Manifestation : Vérité Et Justice Pour Sabrina Et Wassim

Racismes / Colonialismes

Si nous laissons faire, il y aura plus de personnes tuées par la police et plus de violences

Ce n’est un secret pour personne, la police tue de plus en plus de personnes chaque année. Et, ce n’est un secret pour personne non plus, il s’agit majoritairement de jeunes hommes noirs ou arabes. Dans la plupart des cas, la vérité et la justice ne sont jamais faites. Malgré ce constat, qui devrait pousser à...