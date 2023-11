Rendu du jugement pour Sabrina et Ouasim le 5 décembre

Le 9 mai 2017, Sabrina et Ouasim ont été victimes d’une course-poursuite mortelle entamée par la police. Les policiers disent avoir commencé cette course poursuite en raison de la vitesse inadaptée et du fait que Sabrina, qui était à l’arrière de la moto, ne portait pas de chaussures adéquates. Deux autres voitures de police se sont jointes à la course poursuite sur l’avenue Louise et un autre inspecteur de police a décidé de placer son véhicule à l’arrêt à la sortie du tunnel Bailli. Cette voiture a été un obstacle que Ouasim n’a pas pu éviter et la collision a été mortelle pour Sabrina et Ouasim. Cette vidéo réalisée par un groupe d’experts explique le déroulement de la course-poursuite : https://www.youtube.com/watch?v=zMqpvJJvaes

« Une course- poursuite doit être légitime, nécessaire et proportionnée. Celle-ci ne répondait pas à ces critères. Les vitesses élevées atteintes étaient le résultat direct de cette course- poursuite. Les infractions de roulage ne justifiaient pas cette course poursuite et la mise en danger de vies humaines. » a rappelé Joke Callewaert, l’une de nos avocates.

Le procureur a demandé l’acquittement des policiers en soutenant qu’aucune faute n’a été commise par ceux-ci. Cette demande d’acquittement est contraire à la loi sur la fonction de police. Les policiers doivent respecter cette loi. La position du procureur confirme malheureusement la volonté de laisser des violences policières impunies.

La famille garde malgré tout espoir que le Tribunal ne suivra pas la demande d’acquittement et condamnera les policiers.

La famille remercie les nombreuses personnes présentes au procès pour leur soutien. C’est grâce à ce soutien que la famille a la force de mener ce combat long et difficile.

Le jugement sera prononcé le 5 décembre 2023 à 9h.

