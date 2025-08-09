Un juge fédéral a rejeté mercredi les poursuites contre un activiste anti-ICE accusé d’avoir distribué des masques de protection à des manifestants le mois dernier à Los Angeles. Alejandro Orellana, 29 ans, membre de l’organisation communautaire basée à Boyle Heights, Centro CSO, avait été inculpé en juin par un grand jury fédéral pour crime de complot et aide et encouragement au trouble civil. Il a été libéré. « La protection de notre communauté n’est pas un crime », a déclaré Orellana qui, avec au moins deux autres personnes avait distribués des masques de protection Bionic Uvex aux manifestants anti-ICE rassemblés près du bâtiment fédéral sur la rue Los Angeles le 9 juin.
[USA] Un militant poursuivi puis libéré pour avoir distribué des masques de protection
