Actu Prison - février 2024

Si vous voulez contribuer en envoyant des informations et ressources qui vous semble pertinentes et qui touchent de près ou de loin à l’enfermement, écrivez-nous à actuprison_be@riseup.net Ces informations seront reprises et partagées dans l’actualité du mois suivant.

Centres fermés

Actions de protestations dans les centres fermés

Article en français

Article en néerlandais

Article en anglais

Centre fermé 127 bis - Grève de la faim massive

Une grève de la faim massive a eu lieu au 127 bis depuis le 10 février. Environ 60 personnes dans deux ailes différentes sont en grève et demandent à renconter l’Office des étrangers en personne et réclament la liberté de toustes ! Face à l’absence de réaction et prise en considération de ce qu’ils vivent, ils tentent alors d’autres moyens de revendications. En réaction à ces mouvements de protestation et par crainte de l’ampleur que cela pourrait prendre, le 127 bis fait venir la police. Certaines personnes sont expulsées et beaucoup d’autres ont été mises au cachot puis transférés dans d’autres centres centres fermés.

Centre fermé de Caricole - action de protestation collective

En réaction à des violences policières subies par une un détenu lors de sa tentative d’expulsion , des co-détenu.es avaient entrepris une action de protestation collective qui visait tant à dénoncer les violences mais également le manque de soutien juridique ainsi que l’absence de soins et de prise en charge médicale au sein des centres fermés. (gettingthevoiceout.org).

Le 13 février, de nombreuses personnes se sont rendues devant les centres fermés du Caricole et du 127 bis pour montrer leur solidarité et crier leur soutien.

Construction d’un nouveau centre fermé à Jumet :

26 février / stuut.info

“Il faut que ces personnes qui sont en séjour illégal sur notre territoire et qui nuisent à la sécurité de nos concitoyens soient reconduits vers leurs pays d’origine." Ce sont les mots du bourgemestre Paul Magnette (PS) qui a lâchement renoncé à ses engagements contre la construction d’un nouveau centre fermé. Il reprend une réthorique raciste mensongère.

[vidéo] " UNE PRISON QUI NE DIT PAS SON NOM " (5’)

zintv.org

Les centres fermés existent depuis 30 ans. Y sont enfermées des personnes dont le seul délit est de ne pas avoir de papiers. Le 9 décembre 2023, un rassemblement s’organise devant les centres 127bis et le centre caricole. C’est la première mobilisation autorisée dans la zone depuis cinq ans. Des échanges ont lieu par téléphone entre les manifestant.e.s et des personnes détenues qui témoignent depuis l’intérieur.

Réforme migratoire : Le gouvernement ne tient pas ses engagements !

20 février / CIRÉ-asbl

En mars 2023, après plus de deux ans de « crise de l’accueil » des demandeur·euses d’asile et des milliers de condamnations en justice à son encontre, le gouvernement belge se félicitait d’être parvenu à un accord pour mettre fin à cette crise.

Cet accord a permis d’inscrire dans la loi la fin de la détention des enfants migrants en centres fermés. Mais c’est une fausse victoire : ils pourront toujours être enfermés dans les « maisons de retour » avec leurs familles et, dans le Pacte européen sur la migration et l’asile, la Belgique ne s’oppose pas à leur détention !

Bientôt une visualisation en temps réel des places disponibles dans les centres fermés

13 février / BX1

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, a donné mardi le coup d’envoi du développement d’un nouveau logiciel développé par la société In The Pocket. Celui-ci doit permettre de connaître en temps réel le nombre de places libres dans les centres de retour fermés, annonce-t-elle dans un communiqué.

Le développement du logiciel se fait selon les normes de Frontex, l’agence de l’Union européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Le système pour les centres fermés fait partie du projet global de numérisation eMigration, en cours de déploiement pour l’Office des Étrangers, le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) et le CCE (Conseil du Contentieux des Étrangers).

Alpha Oumar Diallo, peintre et demandeur d’asile privé de liberté

27 février / BX1

Alpha Oumar Diallo est demandeur d’asile. Il vient de Guinée et est arrivé en Belgique il y a une dizaine d’années. Depuis le mois de décembre, suite à un contrôle d’identité, il est retenu au centre fermé 127bis, à Steenokkerzeel. Malgré cela, ses proches ont décidé d’exposer ses œuvres au centre-ville dans le quartier Saint-Jacques.

Prisons

Les détenus de la prison de Saint-Hubert veulent déposer plainte contre le ministre, la direction, le médecin et des membres du personnel

26 février / l’avenir

Les détenus de la prison de saint-Hubert ont décidé de déposer plainte contre leur direction, le médecin, du personnel et même le ministre parce qu’ils estiment, dans une nouvelle lettre ouverte, n’avoir pas été entendus précédemment.

"La prison de Saint-Hubert n’attire pas les candidats à un poste de directeur", selon le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt

28 février / L’avenir

Les députés fédéraux Benoît Piedbœuf (MR) et Sophie Rohonyi (DéFI) ont interrogé le ministre de la Justice sur la situation dénoncée par les détenus de la prison de Saint-Hubert. Le ministre affirme faire le nécessaire, mais que les postes à la direction n’intéressent pas grand monde.

Tongres

Le CCSP et Myria déplorent l’isolement quasi permanent des détenus à la prison de Tongres

27 février / la DH

Le régime proposé à la plupart des détenus de la prison de Tongres se caractérise par un enfermement quasi permanent dans des cellules (trop) exigües qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière d’espace de vie, déplorent le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) et le centre fédéral migration Myria mardi dans un communiqué de presse. [...]"Les détenus n’ont aucun droit de séjour et n’ont souvent que peu ou pas de famille ou d’autres réseaux. (...) L’accès à l’aide juridique et aux interprètes y est restreint (...) et, en 2023, seules 13 visites d’avocats ont été enregistrées à la prison de Tongres. Les possibilités de joindre des avocats par téléphone sont également limitées", [...]

Huy

Le bourgmestre de Huy veut fermer la prison : “Il y a 66 infractions au niveau des installations électriques”

15 février / la DH et l’avenir

”Pas content”, le bourgmestre f.f. de Huy. Éric Dosogne a pris un arrêté pour fermer la prison. La raison ? Le dernier rapport des pompiers qui recense 66 infractions. Pour lui, il est temps que les autorités politiques passent à l’action.

600 000 € pour les rénovations urgentes de la prison de Huy ? “Je veux surtout savoir quand ce sera fait”

20 février / La DH

Le secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, ne dévoile pas encore le montant exact, mais promet de dégager un budget rapidement pour les rénovations urgentes de la prison de Huy. Une réponse qui n’a pas encore convaincu le bourgmestre f.f. de Huy, Éric Dosogne.

Nivelles

Un détenu délogé par les forces spéciales du toit de la prison de Nivelles

7 février / la DH

Un détenu a été délogé mardi soir du toit de la prison de Nivelles par les forces spéciales. [...] Il avait refusé, mardi vers 15h00, de réintégrer sa cellule alors qu’il devait quitter le préau.

Un rapport dénonce une forte surpopulation et un taux d’absentéisme élevé dans la prison de Nivelles : les cachots “dans un état hygiénique désolant”

6 fevrier / la DH

Mouvement de grève le 25 septembre 2023 à la prison. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire descend sur place et dresse un rapport pour le moins critique.

Forest

Condamnés pour violence envers des détenus, trois "gardiens SS" ont pu reprendre leur travail à Forest : l’un d’entre eux est même surnommé Hitler !

22 fevrier / la DH

Trois gardiens de l’ancienne prison de Forest condamnés il y a un an et demi pour maltraitance envers des détenus ont pu récemment reprendre leur travail au sein de l’institution pénitentiaire

Grèves à Mons/ Gand / Audernarde / Merksplas / Turnhout / Hasselt

Grève dès lundi soir du personnel de la prison de Mons écoeuré par les agressions

5 fervier / la Libre

Le personnel de la prison de Mons partira en grève dès lundi à 22 heures pour 24 heures.

"La situation est vraiment dramatique" : la grève dans les prisons flamandes s’étend de plus en plus

6 février / La Libre

Deuxième jour de grève dans les prisons du nord du pays. Après Gand et Audernarde lundi, c’est au tour de Merksplas et de Turnhout de se mobiliser.

Les gardiens de la prison de Merksplas mènent une action spontanée après un incident

4 février / La DH

Les gardiens de la prison de Merksplas (province d’Anvers) ont décidé dimanche de mener une action spontanée après un incident avec une personne internée qui a causé des blessures à deux membres du personnel, a confirmé l’administration pénitentiaire.

La grève à la prison de Hasselt est bien suivie

9 février / La Libre et La DH

La grève des agents pénitentiaires de la prison de Hasselt, qui a débuté jeudi soir, est bien suivie ont affirmé vendredi les syndicats rassemblés devant l’entrée, où une cinquantaine de gardiens ont installé un piquet de grève. [...] La prison de Hasselt est également victime de la surpopulation carcérale. Actuellement, 630 détenus y sont enfermés pour seulement 420 places disponibles. [...]

Nouvelle Loi et libération de détenus au tribunal

De plus en plus de détenus ne sont plus extraits par la DAB (Direction de la sécurisation ) vers le palais de justice de Dinant : “cela devient récurrent, ce n’est pas acceptable”

14 fevrier / la DH

Exemple ce mercredi matin avec un détenu de la prison de Huy qui n’a pas été transféré. Le tribunal en a été averti...en début d’audience. [..] Bien souvent, cela est lié à un manque de personnel

[...] Par ailleurs, cela pose surtout question en matière de droit de la défense. Le prévenu est détenu pour la cause. Il restera une semaine de plus en détention préventive. [...]

La police ne peut plus raccompagner un détenu libéré lors de l’audience, s’il n’a pas d’autre titre de détention. Du coup, il est livré à lui-même

23 février / L’avenir

Si la police le reconduit en prison, cela équivaut à de la détention arbitraire, interdite par la loi. Une histoire bien belge qui pose quelques problèmes.

Grâce à une nouvelle loi, ils sont sortis libres du tribunal. Au point qu’ils n’ont pas pu reprendre leurs affaires en prison.

18 février / la DH

Si un détenu, qui est en détention préventive dans le cadre de son dossier, écope d’une peine de prison de moins de trois ans alors il est immédiatement remis en liberté. En d’autres termes, l’homme ne retourne plus en prison pour récupérer ses affaires et en sortir plus tard, mais se retrouve libre de quitter le palais de justice à l’issue de son jugement…

Justice

Juristes, universitaires, syndicalistes et citoyens : ils disent « non » à « l’atteinte méchante à l’autorité de l’Etat »

15 février Le Soir

Un collectif de 513 signataires issus du monde associatif, universitaire, judiciaire et de la société civile estiment que le texte de la Commission Justice de la Chambre des représentants proposant d’inclure dans le Code pénal l’article 548 consacré à « l’atteinte méchante à l’autorité de l’Etat » est antidémocratique, dangereux et inutile.

Affaire Sanda Dia

"Mettre fin à la justice de classe qui avantage les élites" : les réactions affluent suite à la condamnation du Youtubeur dans l’affaire Sanda Dia

23 février / La DH

Le Youtubeur Acid a écopé de trois mois de prison et devra verser 20.000 euros aux bourreaux de Sanda Dia, mort lors d’un baptême étudiant en 2018. Le jugement suscite un tollé en Flandre. Une campagne de financement participatif rencontre un succès énorme.

IPPJ

Une maman de Sambreville lance un appel à l’aide : "Mon fils a besoin d’un suivi psychiatrique, pas de la prison"

28 février / l’avenir

Nathalie lance un appel à l’aide pour son fils, Adrian. Cette maman souhaite qu’il soit pris en charge en psychiatrie pour qu’il réussisse à maîtriser ses angoisses et sa colère. Deux sentiments qui le rongent un peu plus chaque jour.

Internement

Personnes internées : un parcours compliqué

29 février / justice en ligne

Lorsqu’une personne irresponsable de ses actes en raison de son handicap mental commet une infraction, elle fait l’objet d’une mesure d’internement, destinée à la soigner plutôt qu’à la placer le cas échéant en prison. Pourtant, un récent rapport d’UNIA fait état de problèmes dans l’application de ces principes inscrits dans la loi.

Rapport internement (2023) : « Réinsertion des personnes internées : quels défis dans un État de droit ? »

UNIA

Les recommandations se concentrent principalement autour de 5 grands défis :

Garantir la qualité de l’expertise psychiatrique médico-légale en valorisant la formation et la profession ainsi qu’en mettant en place un comité chargé de contrôler la qualité des rapports et l’interprétation uniforme des critères légaux de l’internement.

Interdire la prison comme lieu de séjour.

Donner accès à chaque personne internée à un trajet de soins qui soit adapté à ses besoins, notamment en ce qui concerne le lieu de séjour.

Limiter dans le temps la mesure du placement.

Permettre aux personnes sans titre de séjour d’accéder à la libération à l’essai dans les mêmes conditions que les autres personnes internées.

DROGUES & Addictions

Matin Première • Politiques drogues : « Il est temps d’oser d’autres approches et d’évaluer les stratégies actuelles »

15 février / Feda

Stéphane Leclercq, directeur de la féda bxl, était l’invité de Matin Première pour parler de la recrudescence de la violence liée au trafic de drogues en Région bruxelloise : « Il est temps d’oser d’autres approches et d’évaluer les stratégies actuelles ». « On n’arrivera pas à bout de la violence et des trafics uniquement en augmentant les moyens de la police ».

DUNE : “Les réponses punitives retombent sur les plus précaires” ( DH )

16 février / Feda

À l’ASBL Dune, on constate que les fusillades sont aussi la résultante d’une précarité rampante chez les consommateurs.

Repenser la politique drogues qui se résume souvent au volet sécuritaire devient urgent (Le Vif)

20 février / Feda

Juste interdire les drogues rend les trafiquants plus puissants, plus riches et plus efficaces. Repenser la politique drogues qui se résume souvent au volet sécuritaire devient urgent.

Il faut dépénaliser la cocaïne pour lutter contre le trafic de drogue, selon Luc Hennart ( PS )

22 février / Feda

"La problématique des stupéfiants est une problématique générale" , continue-t-il. Il faut donc la prendre sous différents angles. Selon lui, dépénaliser la cocaïne permettrait de lutter contre le trafic de drogue. Il ne faut pas « utiliser les stupéfiants comme on veut« , mais il faut « aborder la question comme elle est ».

Amnesty International : L’impact des politiques punitives en matière de drogues sur les droits économiques, sociaux et culturels

28 février / Féda

[...] Amnesty International appelle les États à abandonner les politiques fondées sur l’interdiction et la criminalisation pour privilégier des alternatives fondées sur des preuves qui protègent la santé publique et les droits humains des personnes qui consomment des drogues et des autres communautés concernées.[...]

Actualités générales :

Belgique : à la croisée des chemins

5 février / Prison Insider

La Belgique suit, depuis plusieurs années, une politique dite de “masterplans”, laquelle implique la construction de “méga-prisons”. L’ouverture de la prison d’Haren, d’une capacité de 1 200 personnes, en novembre 2022, en est une manifestation tangible. Dans le même temps, le parc pénitentiaire voit naître des établissements à petite échelle, à l’image des maisons de détention destinées aux personnes condamnées à une peine inférieure à trois ans ou des maisons de transition réservées aeux personnes détenues en fin de peine.

Une nouvelle maison de transition pour les détenus en phase de réintégration

6 février / Le Soir

Une maison de transition va bientôt voir le jour à Hamme. Il s’agira de la quatrième en Belgique après Gand, Malines et Louvain. Le bâtiment de la commune accueillera 15 détenus à partir de 2025. Ces derniers seront préparés à la réintégration dans la société pendant la dernière phase de leur peine et bénéficieront d’une surveillance intensive. La maison de transition à Hamme emploiera sept surveillants de transition et trois accompagnateurs d’intégration.

Un régime de sécurité renforcé pourrait être mis en place dans les prisons pour les acteurs du crime organisé

16 fevrier / La Libre

Le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt prévoit la mise en place d’un régime de sécurité spécial pour les détenus qui représentent une menace grave pour la sécurité extérieure en raison de leurs liens avec le monde du crime organisé.

Salah Abdeslam remis à la France : la Ligue des droits humains saisit la Commission européenne

16 février / Le Vif

La Ligue des droits humains a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour manquement de la Belgique au droit de l’Union, concernant la remise de Salah Abdeslam à la France, le 7 février dernier, « en dépit d’une décision de justice », a-t-elle annoncé vendredi.

Un procès fictif engageant : plongée au cœur des réalités carcérales !

26 février / JNPNDG.BE

Le jeudi 16 novembre dernier, l’OM10 à Saint-Louis, Bruxelles, a été le théâtre d’un procès fictif captivant, offrant un regard percutant sur les réalités carcérales belges. L’accusée, une surveillante pénitentiaire, comparaissait devant la cour d’assises pour avoir facilité l’évasion de deux détenus. Le scénario a été imaginé dans le contexte tendu des grèves de 2016, offrant une toile de fond cruciale pour comprendre les enjeux de la situation carcérale en Belgique.[...]

Agenda

Permanence : Violences policières

4 mars - 16h00 - Boom Café

Tu as été VICTIME ou TÉMOIN de VIOLENCES POLICIÈRES et tu veux apporter ton témoignage ?

Tu veux t’informer sur ce qui est légal et ce qui ne l’est pas ?

Tu as besoin de conseils pour savoir comment réagir à une agression ?

Tu veux nous aider ?

Marche nationale contre les violences et répressions policières

15 mars - 18h - Place du Congrés

Le 15 mars 2024, marquant la Journée Internationale contre les Violences et Répressions Policières, nous appelons à une grande marche. Rejoignez nous à 18h Place du Congrès à Bruxelles pour exiger un changement systémique et une justice réelle.

ACAB PARTY 15 MARS

15 mars - 22h00 - brasserie ILLEGAAL

Soirée de soutien pour les familles de victimes de violences policières

14 mars - 18h30 - ULB, Campus du Solbosch

Le Poulet - pièce comico rap

Bruxelles du 25 au 30 mars

Le Poulet-cop est une pièce hybride entre théâtre, humour et rap. On prétend y disséquer un poulet pour tenter de répondre à la question : « Que faire d’un poulet lorsqu’il présente une forte propension à l’agressivité envers ses congénères ? ».

Remise des prix – 5e édition de "Libre écrire"

5 avril 2024, 18h, Tour at Taxis

La remise des prix se tiendra dans le cadre de la Foire du Livre, le 5 avril 2024 à 18h à Tour et Taxis, à la scène kiosque, suivie d’un drink au Stand d’Amnesty International à 19h.

Thème : « Fracture »

Pour cette édition, le thème choisi fut « Fracture ».

109 participations ont pu être reçues, de 81 personnes incarcérées dans 16 établissements pénitentiaires francophones.

Zinnode Esquive à la Zinneke Parade 2024

Samedi 1er juin 2024 Bruxelles Centre

Atelier de transmission des détenus.es à l’extérieur

les jeudi au Pianofabriek

Catalina et Damla ont commencé a collaborer pour la dernière édition de la Zinneke Parade (2022). Et depuis, leur intérêt commun pour inclure les detenu.es dans le processus de la création collective, les amène cette fois-ci à construire une Zinnode autour de la prison de Haren. Pour aller à la rencontre des réalités invisibilisées des gens, pour ap-porter l’expression de soi des détenu.es, pour chercher la dignité et le “plaizir” dans la création, pour déambuler la présence des condamné.es à l’absence dans l’espace public et déposer la question carcérale tant négligée au milieu des rues de Bruxelles avec les participant.es.

AILLEURS

France

Enfer carcéral en France : un rapport accablant sur les mitards

7 février / contre-attaque

L’Observatoire International des Prisons (OIP) publie ce mardi 6 février un rapport d’enquête sur « la machine disciplinaire » afin de dénoncer la réalité des sanctions infligées aux prisonnier-es dans ces espaces d’enfermement où l’autorité, bien souvent hors de tout contrôle et de respect des principes fondamentaux, fait régner la terreur et la violence en toute impunité.

Toulouse : Feu aux prisons et à ceux qui les font !

9 février / attaque

Dans le cadre des rencontres anticarcérales, on s’est retrouvé.es en fin d’aprem le samedi 27 février [c’est visiblement le 27 janvier ; NdAtt.] au début de l’avenue de Lyon à une cinquantaine pour exprimer notre colère contre la prison et le monde qui en a besoin.

Paris : Mouvement de révolte au centre de rétention de Vincennes, évasions, répression et solidarités à l’extérieur…

14 février / attaque

Malgré la volonté des autorités de briser toute solidarité entre retenus et avec l’extérieur en les isolant, ce mois de décembre 2023 a été marqué par un puissant mouvement de rébellion. Bien que répartis dans trois bâtiments, les retenus ont réussi à s’organiser et à résister, refusant ainsi d’attendre passivement de se faire expulser vers leur « pays d’origine », comme le voudrait l’État. Ils ont, par exemple, permis d’éviter à un retenu de se faire expulser en le cachant, ont écrit plusieurs communiqués ensemble et les ont visiblisés…

Paris : mais si, l’art permet de s’évader…

19 février / sans nom

Paris : Un détenu de Fleury-Mérogis s’évade lors d’une sortie au musée 20Minutes/Le Parisien, 4 février 2024 On dit souvent que l’art permet de s’évader. Un détenu du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne) a profité d’une sortie organisée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris vendredi matin pour prendre la poudre d’escampette

Caen (Calvados) : Contre toutes les prisons, représailles contre les architectes du SAS

22 février / sansnom

En guise de représailles, dans la nuit du 20 février, on est allé-es au 42 avenue du Six Juin à Caen, là où l’agence Schneider a des bureaux***, dans un immeuble. On a recouvert de peinture l’interphone puis la plaque en verre « Agence Schneider ». En bas de l’immeuble, on a écrit « Contre toutes les prisons » parce que peu importe qu’elle soit sans miradors, axée sur la réinsertion ou ouvertes aux travailleuses et travailleurs sociaux, une prison reste une prison, c’est-à-dire un lieu dans lequel on enferme contre leur gré celles et ceux que l’État juge dangereux-ses pour ses intérêts.

Paris : Grosse semaine pour les assos qui font leur business dans les CRA !

22 février / attaque

Ces derniers jours les sièges de la Cimade, de l’Assfam (Groupe SOS) et de France Terre d’Asile, tous situés à Paris, ont été joliment redécorés. Leurs devantures ont été taguées et des affiches y ont été collées. On pouvait y lire « l’Etat enferme, la Cimade collabore », « Assfam complice », « Feu aux CRA » ou encore « Ni à Olivet ni ailleurs, non à la collaboration dans les CRA » !

Georges Abdallah réaffirme son soutien à la résistance de Gaza face au génocide en cours

28 février / Charleroi pour la palestine

Georges Abdallah est un militant communiste libanais emprisonné en France depuis 1984 pour son engagement au sein de la résistance palestinienne.

Italie

Gênes : Procès en appel pour l’opération Diamante

3 février / attaque

Le 14 février aura lieu l’audience en appel du procès contre le compagnon anarchiste Gianluca, arrêté en mars 2022 et qui se trouve encore aux arrestations domiciliaires avec toutes les restrictions.

Rome (Italie) – Op. Scripta Scelera : la décision de la Cassation sur les contrôles judiciaires

23 février / attaque

Le 21 février a eu lieu, à la Cour de cassation, l’audience sur les mesures de contrôle judiciaire [...] le procureur a demandé que les contrôles judiciaires soient confirmés aussi pour le délit d’association subversive, contrairement à ce qui avait été décidé par la tribunal des libertés. [...].

La Cassation a déclaré inadmissible le pourvoi du procureur.

Brescia : Liberté pour Juan !

27 février / attaque

[...] Le 4 octobre dernier, on lui a notifié, dans la prison de Terni, une ordonnance de placement en détention préventive pour terrorisme, pour une cocotte-minute qui a explosé devant l’école de la police de Brescia (POL.G.A.I), le 18 décembre 2015. [...]

Grèce

Thessalonique : Revendication du colis piégé envoyé à la présidente de la Cour d’appel Anastasia Anthopoulou

19 février / attaque

Le travail des magistrats vise clairement à torturer et à appauvrir tou.tes les prisonnier.es et en général tou.tes celles/ceux qui doivent, malheureusement, faire face à leur destin. [...]

Athènes : Deux textes de Christos Tsakalos, ancien membre de la CCF, récemment emprisonné

23 février / attaque

Un délit mineur : deux ans de taule ; c’est le calcul du nouveau code pénal. Ils ont d’abord monté un mensonge effrayant, avec des « terroristes » et la mafia grecque, chose qui, à la fin, a effrayé le mensonge lui-même [...]

Chili

Quelques mots, plus de deux ans après l’attentat contre la direction de l’Administration pénitentiaire

5 février / attaque

Ces jours-ci, la nostalgie nous assaille, la privation de l’air libre nous cerne, dans ces cellules, au réveil. Cela fait maintenant 12 mois que le GOPE [groupe des opérations spéciales des Carabineros ; NdAtt.] est arrivé, en défonçant les portes de plusieurs endroits par où nous sommes parfois passés [...]

Poursuite de la grève de la faim des prisonniers politiques Mapuches

9 février / Secours rouge

Quatre militants Mapuches ont été condamnés le 16 novembre 2023 à quinze ans de réclusion pour le sabotage de camions de l’industrie forestière [...] Pour protester contre ce qu’ils considèrent être un jugement politique, les quatre détenus ont engagé une grève de la faim, qui dure depuis 12 semaines, déterminés à résister « jusqu’aux ultimes conséquences ».

Allemagne

Prison de Leipzig : Une lettre de Benni

26 février / attaque

Voici une lettre] de notre compagnon et ami Benni. Depuis le 5 janvier, il se trouve en détention préventive dans la prison de Leinestraße, à Leipzig. Il est accusé, entre autres, d’avoir lancé un engin incendiaire contre la police anti-émeute, le jour de la manifestation « Jour X », à Leipzig, pendant les protestations contre les sentences du procès appelé Antifa Ost.

Berlin : attaque contre un collabo de l’enfermement

28 février / attaque

GA-tec appartient au groupe français Sodexo, une vieille connaissance (« Par le passé, des véhicules du groupe en question ont déjà brûlé à plusieurs reprises à Berlin ») impliquée dans l’industrie carcérale. Selon ses propres indications, Sodexo est impliquée sur 3 continents, dans 89 prisons de 10 pays [...]

USA

Etats-Unis/partout : Ecrivons à Jack, défenseur de la forêt d’Atlanta

13 février / attaque

Jack a été emprisonné suite à l’émission d’un mandat d’arrêt en relation avec l’incendie d’un parc de véhicules de la police, lié à la forêt d’Atlanta.

Il a été emprisonné sans la possibilité de sortir sous caution et il devra attendre la première audience pour voir s’ils sera relâché.

Les derniers hommes de Guantanamo

29 fevrier / orientxxi

Plus de deux décennies après leur arrivée, ils sont toujours là, abandonnés du monde entier ou presque. « Ils », ce sont les trente prisonniers à Cuba que les États-Unis laissent enfermés dans le camp d’emprisonnement et de torture qu’ils dirigent. Certains réussissent à en sortir, tels ces deux hommes envoyés à Oman, avant de rentrer en Afghanistan à la mi-février. Mais les autres croupissent.

Suède

Suède : Sindre, activiste suédois pour les droits des animaux, enfermé pour une durée indéfinie

13 février / attque

Sindre est un activiste pour les droits des animaux, de 21 ans, originaire de ce qu’on appelle la Suède. Sindre est un compagnon gentil est respecté dans le milieu animaliste, qui a lutté de différentes manières contre les agresseurs d’animaux. En octobre 2023, Sindre a été condamné à des soins psychiatriques médico-légaux forcés. Le verdict fait suite à des poursuites pour des actions de 2021 contre l’ancien éleveur d’animaux à fourrure Niklas Pettersson. [...]

Israël

Sofia, 18 ans, condamnée à la prison pour avoir refusé de s’enrôler dans l’armée israélienne

26 février / contre-attauqe

On les appelle les « refuznik », mot composé de « refus » et du mot russe ouznik, c’est-à-dire « prisonnier ». L’expression est synonyme de dissidence. Dans un État militarisé comme Israël, où tous les jeunes doivent s’engager, il y a régulièrement des objecteurs et objectrices de conscience, des personnes courageuses qui refusent de prendre les armes pour le régime colonial.

Infothèque

A lire

[Brochure] Comparution immédiate : outil de justice expéditive

Infokiosques

Un jugement d’une trentaine de minutes qui suit un enfermement en garde à vue, une défense expresse basée sur des dossiers vides et des faits d’une faible gravité, des biais racistes et classistes, c’est ça la comparution immédiate. En France c’est la procédure qui enferme le plus. En 2001, on comptait 31 693 procédures en CI ; en 2022, on en est à 58 222.

Cette brochure est une version amplifiée de celle faite en avril 2022 par le collectif Salle 5, groupe d’observation et de critique des comparutions immédiates à Grenoble. Les ajouts sont principalement des comparaisons avec d’autres villes, des statistiques et quelques modifications.

A écouter

[Podcast] Prison Obsessions — Wifi, téléphone, prison

15 février / Prison Insider

Des téléphones circulent dans les prisons du monde entier. Les personnes détenues disposent, par ce biais, d’un accès à internet. Ces pratiques clandestines peuvent-elle trouver le chemin de la légalité ? En France, en Suisse, en Belgique, des voix s’élèvent en ce sens.